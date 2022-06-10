«Україна повинна вирішити питання з безробіттям, спричиненим військовою агресією росії, і це потрібно робити негайно» – ОКСАНА КОЛЬГОФЕР

Через військову агресію та затяжні військові дії ми спостерігаємо низку проблемних питань в економіці, яких стає щодня дедалі більше. Всі вони потребують негайного аналізу та пошуку шляхів їх вирішення.

На думку Кольгофер Оксани, серед таких проблем:

виїзд близько шести мільйонів українців за кордон;

сотні тисяч чоловіків, які не задіяні в обороні країни й обмежені у виїзді за кордон та не можуть знайти роботи на Батьківщині в тилу;

багато підприємств зруйновано та знищені їх виробничі потужності, а деякі знаходяться на тимчасово окупованих територіях;

дефіцит паливно-мастильних матеріалів;

підвищення цін на продукти харчування, перевезення, транспортування;

зубожіння населення та неспроможність забезпечити нагальні потреби;

неможливість планування економічних перспектив та багато іншого.

Оксана Кольгофер переконана, що ці питання далеко не просто вирішити моментально, однак вони гостро постали зі спливом перших 100 днів героїчної оборони України. Затягування з їх вирішенням може принести катастрофічні наслідки вже у найближчі місяці.

«Ні в якому разі не маю ціллю посіяти паніку, а навпаки – хочу підняти болючі теми, щоб знайти шляхи їх вирішення та підвищити економічну міць нашої держави для подальшої боротьби з ворогом» – каже Оксана Кольгофер.

Згідно з прогнозом МОП, у разі тривалої військової ескалації втрати робочих місць в Україні можуть сягнути 7 мільйонів. З початку війни до сусідніх країн з України виїхали майже 3 млн. осіб працездатного віку. Із числа працездатних 1,2 млн осіб або 43,5% раніше працювали, втратили роботу або ж звільнилися.

За інформацією директорки Державного центру зайнятості України Юлії Жовтяк, на сьогодні кількість зареєстрованих у службі зайнятості людей становить 308 тис., а допомогу із безробіття з них отримують 262 тис. українців. Проте це лише офіційна статистика, а реалії безробіття точно різняться, каже Оксана Кольгофер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розроблено спеціальну програму для надання допомоги та підтримки громадянам України, які втратили можливість працювати через військове вторгнення росії. Кожен громадянин України, який втратив можливість працювати через війну, отримує від держави 6,5 тис. гривень без жодних умов.

Враховуючи ситуацію, Оксана Кольгофер задається доречним запитання: «Чи достатньо таких заходів? Можливо, варто віднайти нові можливості для розвитку промислових виробництв у тилових регіонах, запускати багатофункціональні техно- та індустріальні-парки, створювати пільгові умови для перенесення промислових потужностей у регіони з меншими ризиками для завдання ударів ворогом, напрацювати систему реального пільгового кредитування бізнесу, розробити та впровадити нову систему оподаткування, розширити перелік осіб, яким надати можливість тимчасового виїзду за кордон?!

Оксана Кольгофер переконана, що це велика робота, яка потребує значних зусиль, серйозного аналізу, підготовки та негайного втілення у життя.

Війна триває і ніхто не може сказати коли вона завершиться, а тому, каже Оксана Кольгофер, ми не має права зволікати.