Турнирная таблица Бундеслиги: результаты первого круга сезона 2021/22

Первая половина немецкого первенства принесла не так уж много сюрпризов. Уже привычно смотрится турнирная таблица Бундеслиги во главе с мюнхенской «Баварией».

На почтительном отдалении от лидера, но при этом имея неплохой задел перед ближайшим конкурентом, находится дортмундская «Боруссия», что тоже никак не назовешь удивительным явлением. Это настоящие гранды немецкого футбола, из года в год подтверждающие свою состоятельность.

А вот третье место «Фрайбурга» вполне можно назвать сенсацией первого круга. Болельщики, постоянно следящие за турниром, хорошо осведомлены об опыте и сыгранности этой команды, тренер которой, Кристиан Штрайх, руководит ею уже 10 лет. Тем не менее такого результата явно никто не ждал. Одним из главных успехов фрайбуржцев в нынешнем сезоне стала надежная оборона. Команда пропустила столько же голов, сколько и «Бавария», меньше всех остальных.

В еврокубковой зоне турнирной таблицы Бундеслиги также находятся:

«Байер-04»;

«Хоффенхайм»;

«Айнтрахт»;

«Унион».

Плотность очень высокая, и уже через 1–2 тура ситуация может кардинально измениться. Еще не сказал последнего слова «Лейпциг», для которого первая половина сезона стала неудачной, как и для менхенгладбахской «Боруссии» и «Вольфсбурга». Вполне могут прибавить «Кельн», «Майнц» и «Герта». В борьбе за выживание явным аутсайдером выглядит «Гройтер», набравший за круг всего 5 очков.

Турнирная таблица чемпионата Испании по итогам 2021 года

Судьба чемпионского титула в Ла Лиге выглядит весьма предсказуемо. Слишком уж уверенно лидирует сейчас мадридский «Реал» на фоне провала своих главных соперников, «Барселоны» и «Атлетико». Первые пока так и не оправились после ухода Лионеля Месси, заняв по итогам первого круга лишь 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Немногим лучше дела обстоят у подопечных Симеоне, разместившихся на 4-м месте.

«Реал» уже оторвался от привычных конкурентов на несколько побед. Конечно, не стоит забывать о том, как в прошлом сезоне «Атлетико» едва не выпустил титул из рук, имея еще больший гандикап. Однако игра, демонстрируемая «матрасниками» и каталонцами по ходу всего сезона, заставляет сомневаться, что они готовы на затяжной финишный спурт. Да и «Реал» вряд ли собирается предоставить этим соперникам шанс слишком к себе приблизиться.

Для болельщиков из Севильи нынешняя турнирная таблица чемпионата Испании выглядит как никогда привлекательной. Сразу два клуба из этого города завершили круг в первой тройке. «Бетис» пока идет третьим, опережая «Атлетико» с «Барселоной», а «Севилья» держится практически вровень с лидером, отставая от него совсем немного. Вряд ли подопечные Хулена Лопетеги сумеют выдержать такой темп до конца, но на данном этапе поклонникам команды остается только радоваться ее успехам и надеяться на неожиданный триумф.