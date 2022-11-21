Цифровые маркетинговые тенденции в онлайн-пространстве

В прошлом десятилетии цифровой маркетинг то развивался, то сбавлял темпы. Тем не менее, создание чего-то нового было целенаправленным, систематическим и достаточно масштабным. Реклама справилась со своей непосредственной задачей.

Игровые провайдеры сегодня особое внимание уделяют веб-дизайну. Гемблеры Elslotswin и иных виртуальных площадок предпочитают запускать разработки простые, не перегруженные визуальными деталями. Принимая это во внимание данные факторы, выделяют несколько маркетинговых тенденций.

Выход мобильных технологий на первый план

В 2014 году в США произошел прорыв в сфере маркетинга. Скорость загрузки сайта через мобильный телефон превысила скорость в ПК. Причиной тому стала оптимизация мобильных устройств.

Создание интернет-ресурсов, легко воспроизводящихся на мобильных гаджетах, стало приоритетом для компаний, желающих увеличить трафик. Для сайтов казино главным вопросом оказалась скорость внесения депозита и выведение выигрышей клиентами. После появления возможности блокировки рекламы оказалось в разы безопаснее запускать рекламные баннеры, оптимизированные специально под экран мобильного телефона.

Минимализм веб-дизайна

Сформировалась простая и «чистая» эстетика создания сайтов. Броские дизайны ушли в сторону. Мудрые руководители компании относительно давно стали выбирать четкое оформление и простой текст для своих сайтов. Они убрали все сложные для восприятия эффекты.

Преобладающим цветом в ресурсах стал белый. Письма на почту и баннерная реклама приобрела удобную стилистику и вызвала быструю конверсию.

Качественный контент

Владельцу обязательно нужно проверять что происходит на страницах его сайта. Давно прошел тот период, когда было все равно какой контент на них находится. Сегодня важно не количество информации, а ее:

Релевантность;

новизна;

красочность;

практичность.

Необходимо, чтобы контент точно совпадал с желаниями и потребностями целевой аудитории.

Размещение рекламных постов

Рекламные сообщения – одна из самых популярных форм рекламы. Она помогают привлечь максимально заинтересованных пользователей. В сообщениях всесторонне характеризуется конкретный бренд или компания. Они помогают адаптироваться последним под запросы пользователей, максимально соответствовать тематике.

Сила социальных медиа

Результаты социальных исследований показывают, 70% маркетологов полагают, что ключевыми для размещения рекламы оказываются популярные соцсети:

Фейсбук;

Твиттер;

Инстаграм.

Платформы гарантируют целенаправленную баннерную рекламу и рассылку определенных сообщений. Все это является быстрым способом донесения информации до потенциального пользователя без использования традиционных методов (например, телевизионной рекламы).