ТОП найкращих ігрових автоматів в Україні

Зараз розробники програмного забезпечення регулярно представляють на ринку онлайн гемблінгу своє нове програмне забезпечення для онлайн казино. З найкращими та найпопулярнішими азартними іграми серед переважної більшості українських гемблерів можна познайомитися на онлайн порталі Svitua.com.ua.

Серед великої кількості азартних автоматів, представлених на інтернет-ресурсі, можна виділити три слоти, які є лідерами рейтингу популярності азартних розваг в Україні.

Такими азартними іграми є:

JetX. Plinko. Aviator.

Кожна із зазначених ігор має свої особливості в правилах і механіці слота, тому перед тим, як почати розважатися в автомати на реальні грошові кошти, рекомендується детально вивчити правила гри й особливості механіки. Також слід познайомитися з наявними оглядами ігор, які складаються професіоналами в галузі онлайн гемблінгу.

Ігровий автомат JetX

Jetx являє собою гру нового покоління, яка останнім часом стала дуже популярною серед великої кількості онлайн гравців. Її популярність зумовлена використанням під час розроблення програмного забезпечення інноваційних підходів і технічних нововведень. Ця гра дає можливість розважатися і спілкуватися у внутрішньоігровому чаті.

Jetix – гра, в якій множник під час ігрового раунду плавно підвищується в процесі зльоту невеликого літачка. Мета гри полягає в тому, щоб встигнути покинути літак, що злітає, до його вибуху. При цьому покинути літальний апарат потрібно якомога пізніше.

Ігровий автомат Plinko

Plinko являє собою ігровий автомат, який набув величезної популярності серед великої кількості українських любителів азартних розваг.

Популярність слота зумовлена:

особливостями механіки;

простотою правил;

наявністю можливості контролю ризику та волатильності слота;

високий показник рівня віддачі, що досягає значення 99%.

Сюжет слота досить легкий і доступний для розуміння. Принцип гри досить простий. Від гравця вимагається запустити кулі зверху в піраміді. Залежно від того, в які комірки вони потрапляють, змінюється баланс користувача. Більш детальна інформація про особливості азартного автомата представлена на онлайн порталі https://svitua.com.ua/game/plinko/.

Весь процес азартної гри вирізняється динамічним музичним супроводом. Коли кулі долають перешкоди, то можна почути характерний звук. Якщо гемблера дратує мелодія, він може вимкнути її в будь-який момент.

Дизайн не яскравий, а фон ігрового екрана – синій.

Зліва відображається:

історія ставок – розмір, час запуску;

співвідношення виплат у відсотках;

зміни особистого балансу.

Праворуч можна помітити піраміду з білими планками. Кульки падають вниз і потрапляють у комірки різного відтінку, залежно від ступеня ризику.

Ігровий автомат Aviator

Aviator є нестандартною грою і незвичайною розробкою у сфері онлайн розваг.

Гра Aviator набула популярності завдяки:

нестандартному геймплею;

порівняно простим правилам;

якісному візуальному оформленню.

Для того щоб зрозуміти, як грати в Aviator, потрібно вивчити докладні правила гри й особливості механіки, а також особливості геймплея.

Дія в Aviator розгортається на мінімалістичному темному тлі. На початку раунду з лівого нижнього кута екрана вилітає невеликий літак із пропелером. Він рухається зліва направо. По траєкторії польоту відображається зростаюча діаграма. У центрі показується поточний коефіцієнт.

Раунд закінчується в той момент, коли літак зникає з ігрового екрана. Анімацію можна відключити. У цьому разі на основному екрані відображається тільки мінливий множник.

Основну частину екрана займає ігрове поле, по якому рухається літак. Під ним розташовані два меню для управління.

Висновок

Епоха онлайн гемблінгу в самому розпалі й на ринку азартних розваг постійно з’являються нові ігри. Гравець стає все більш розпещеним, а провайдерам важче піднести щось унікальне. Проте і серед сучасних азартних ігор зароджуються свої шедеври і відзначаються найкращі ігрові автомати, за якими найдовше засиджуються відвідувачі.

Зробити слот затребуваним – це першочергове завдання виробника, адже демонструє його конкурентоспроможність, уміння розуміти, що потрібно споживачеві азартного ринку, і доставляти до нього необхідний продукт.

Для гравця інформація про популярність ігрового автомата залишається важливою, адже саме в таких іграх цікавіше проводити час. Найголовніше це те, що в таких автоматах частіше випадатимуть великі виграші. Що більше людей грає в слот, то більше в ньому акумулюються грошей, а отже, він буде більше повертати назад, згідно зі своїм RTP.