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ТОП-5 сережок на кожен день, які ви не захочете знімати

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Rysunok1

Золоті сережки на кожен день позбавлять вас необхідності вирішувати, чим прикрашати себе сьогодні, завдяки нашим рекомендаціям по їх вибору. Ми обрали 5 різних видів сережок, наявність яких дозволить створювати стильний ювелірний образ вранці без будь-яких труднощів.

У пошуках ідеальної пари сережок на кожен день

Незалежно від нашого особистого стилю, у всіх нас є пара сережок, до яких ми тягнемося щодня. Вони поєднуються з усіма улюбленими вбраннями і супроводжують нас у всіх найяскравіших спогадах. Проте, іноді настає час змінитися і знайти нову пару повсякденних прикрас. Немає жодних встановлених правил, які сережки ви повинні носити щодня, просто оберіть ті, які вам подобаються найбільше, і вони додадуть вам ще більшої впевненості.

Прості пусети — то любов

Популярним вибором для щоденного носіння є цвяшки. Пусети — тонкі та маленькі, що робить їх ідеальним доповненням до повсякденних ансамблів. Вони допоможуть досягти стильного мінімалістичного вигляду. Виготовлені з дорогоцінного металу, вони стануть вашими улюбленими ювелірними виробами.

Популярні кільця для романтиків

Для тих, хто намагається слідувати сучасній моді, сережки-конго — ідеальний аксесуар. Вони безперечно привернуть увагу до вашої особи. Вселяючи у вас впевненість, ці повсякденні сережки з легкістю підготують вас до важливої ​​зустрічі або першого побачення.

Кафи для вух для різноманітності

Якщо у вас немає проколів, не варто сумувати. Це абсолютно не означає, що ви не можете щодня експериментувати із сережками. Для тих, хто не проколов вуха, але все ж таки хоче приміряти прикраси, ідеально підійдуть кафи.

Вони представлені на ювелірному ринку в різних стилях: від мінімалістичних прикрас, до розкішних моделей, інкрустованих діамантами.

Подовжені моделі для повсякденного гламуру

Довгі аксесуари — жіночні сережки, що  вражають витонченістю та ніжністю. Якщо ви шукаєте повсякденний виріб, що привнесе елегантність у ваш образ, то ці прикраси саме те, що вам потрібно. Обирайте між:

  • підвісками;
  • ланцюжками;
  • протяжками;
  • люстрами.

Справжні сережки з дорогоцінним камінням

Ваші прикраси повинні додавати гарний настрій у ваш день, тому дорогоцінне каміння — чудовий вибір для повсякденного носіння. Незалежно від того, чи є ви поціновувачкою діамантів чи обираєте елегантний зелений смарагд, ви виглядатимете приголомшливо в сережках, інкрустованих мінералами. Тільки пам’ятайте, що кожен камінь має своє особливе значення, тому обирайте його зі знанням справи.

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