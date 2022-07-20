ТОП-4 найзручніших кросівок для жінок

Кросівки стали знаковим винаходом, який змінив розвиток цивілізації. Сьогодні кросівки носять буквально всі – жінки та чоловіки, діти, молодь та люди поважного віку.

Головні переваги, які забезпечили кросівкам світову популярність:

зручність;

практичність;

універсальність.

Модні женские кроссовки давно перестали бути лише частиною спортивного гардеробу. Їх надягають на прогулянку, носять на роботу і навіть створюють незвичайні вечірні образи.

Але все ж таки зручність неодмінно залишається на першому місці. Пропонуємо вам ознайомитися з ТОП-4 найзручніших жіночих кросівок, які перевернуть ваше уявлення про комфортне взуття назавжди.

1. Adidas Ultraboost 5.0 Dna

У кросівки Adidas Ultraboost закохуються через неймовірне відчуття енергії. Ефект батута створюється проміжною підошвою BOOST із підвищеною амортизацією. Верх цих бігових кросівок виготовлений з інноваційного текстилю Primeknit.

2. Asics Gel-Cumulus 23

Ці бігові кросівки підійдуть як для спокійних пробіжок у парку, так і для підкорення спортивних вершин. Гелева амортизація компенсує ударне навантаження та надійно підтримує стопу. Сітчастий верх забезпечує відмінну вентиляцію при інтенсивному навантаженні, а конструкція 3D SPACE враховує гендерну специфіку для комфортних тренувань. Додатковий плюс цієї моделі – світловідбивачі з боків, що підвищують помітність при слабкому освітленні.

3. New Balance FreshFoam 880v11

Ці кросівки розраховані на тривалий біг. Двошарова проміжна підошва з піни гарантує м’яку амортизацію по всій довжині стопи. Найкращу повітропроникність та додаткову підтримку стопи забезпечує сітчастий верх подвійного жаккардового плетіння.

4. Nike Air Max 2090

У топі зручних кросівок ця модель вирізняється яскравими кольоровими акцентами. Прозора вставка Max Air створює відмінну амортизацію під час довгих міських прогулянок, а гнучкі канавки з обох боків забезпечують природні рухи при ходьбі.

Насправді зручних кросівок набагато більше, ніж можна описати в одній статті. Щоб осягнути неосяжне, відвідайте інтернет-магазин Intertop, який пропонує якісне спортивне взуття відомих брендів на будь-який смак та гаманець. Омріяну покупку можна буде отримати в одному з магазинів мережі Intertop, а для деяких моделей передбачена й адресна доставка.