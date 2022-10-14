ТОП-10 лучших игр для PlayStation 5

Если собрать 10 геймеров и попросить составить список из лучшей десятки игр для PS5, вряд ли вы увидите повторение хоть одного из рейтингов даже на 70%. Все дело не только в отличии вкусов, но также в широком выборе.

Сегодня вы можете выбрать игры для Плейстейшен 5, представленные в различных жанрах от детских приключений с мультяшными героями, до детализированных файтингов. Именно поэтому наш рейтинг нельзя считать истиной в последней инстанции, это скорее мнение нескольких авторов, которые смогли прийти к общему знаменателю.

Лучшие игры для PS5 в 2022 году

Прежде чем перейти к списку, хотим посоветовать место, где вы сможете не только заказать игры на «плойку», но также купить оригинальные аксессуары к ней. В интернет-магазине Retromagaz вы найдете широкий ассортимент товаров для геймеров по разумной цене. Итак, начнем:

Ratchet & Clank – версия «Сквозь миры» стала настоящим бестселлером, предлагая фанатам видеоигр продуманный сюжет и тщательно проработанный геймплэй. Demon’s Souls – хотя эта игрушка не из легких, она затянет вас с головой в мрак Болетарии, предложив умопомрачительный визуал и повод поностальгировать по одноименной игре на PS3. Человек-Паук: Майлз Моралес – различные режимы, четкая графика и культовые персонажи не отпустят до самого конца. Assassin’s Creed Valhalla – видеоигру нельзя в полной мере включить в ряд «Ассасинов», однако это даже лучше, ведь вы получите новые ощущение и интересную историю. Returnal – отличный шутер с классным сюжетом, разбитым на несколько веток. Deathloop – если вы любите смесь головоломки и экшена, то вам именно сюда. Astro’s Playroom – боевик идет в комплекте с PS5, что только добавляет ей привлекательности, а веселый обучающий сюжет позволит без лишней головной боли изучить все премудрости использования новой приставки. Dirt 5 – куда же без старых добрых гонок, которые приправлены огромным количеством локаций, широким выбором авто и различными игровыми режимами. Call of Duty – серия Black Ops Cold War считается лучшей в линейке, и этим все сказано. The Pathless – хороший RPG с многообразной графикой и отличной развязкой, которая удивит многих.

Этого списка игр вам хватит с головой, чтобы весело провести с контроллером в руках не один день.

Какие еще видеоигры на PS5 достойны внимания?

В рубрику «Достойны упоминаний» следует включить Godfall, Devil May Cry 5 и Final Fantasy VII Remake. Не теряйте времени, начните проходить их уже сейчас.