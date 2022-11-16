Все вокруг интенсивно меняется. Перемены затрагивают большинство сфер нашей жизни. И маркетинг тут не исключение, ведь в последние годы его негласным центром стали различные гаджеты.

В частности, многие крупные сетевые магазины имеют не только свои сайты, но и удобные мобильные приложения. Удобной платформой для рекламы стали соцсети. Почти 59% компаний ведут свои блоги в Twitter, Инстаграм и Фейсбук, а 53% оплачивают там рекламу. Некоторые крупные производители готовы платить и за рекламу в приложениях. И процент таких компаний в 2022 году достиг отметки в 25%.

Особенности интернет-маркетинга

Часть интернет-рекламы на общем рынке неустанно растет, поэтому маркетологи со всего мира часто отдают предпочтение

социальным сетям – Инстаграм, Фейсбук, Твиттер;

мессенджерам – Телеграм, Вайбер и т д;

видео платформам – YouTube;

стриминговым сервисам.

Главным преимуществом рекламы в интернете считается единовременный охват большой аудитории – рекламный пост наподобие «бездепозитный бонус 100 грн» или «зимняя куртка» может иметь сразу несколько миллионов просмотров. Приветствуется и анонимность многих сервисов – на некоторых платформах можно приобрести товары абсолютно конфиденциально.

Особого внимания заслуживает и скорость совершения интернет-сделок. На торговых страницах в соцсетях, сайтах магазинов и в приложениях есть кнопка “Купить”, которая позволяет приобрести товар за несколько минут без особых проволочек.

Контекстная реклама на телевидении

Охват телевидения остается огромным, поэтому от традиционной видео-рекламы маркетологи отказываться пока не спешат. Однако га место всем знакомым общим роликам приходит контекстная реклама. Это контент адаптированый под запросы конкретного потребителя. Алгоритм появления такой рекламы был позаимствован у крупных браузеров и во многом зависит от запросов в соцсетях. Однако пока такой вид маркетинга для владельцев Smart TV.

Изменения в наружной рекламе

Наружная реклама – это, наверное древнейший вид маркетинговых предложений. Это визуально привлекательные изображения, способные заинтересовать пользователя. Однако маркетологи предполагают, что в будущем рекламируемый товар можно будет понюхать, попробовать и даже попробовать. Она должна провоцировать людей делать покупки здесь и сейчас, а не откладывать их до лучших времен.

Отзывы

Хорошие отзывы на любой товар в соцсетях – это также своего рода реклама. Многие пользователи в силу своих предубеждений не верят навязчивой рекламе в интернете или по телевизору, поэтому больше доверяют отзывам от других покупателей. Поэтому создание позитивного имиджа компании в соцсетях и завуалированная реклама от известных блогеров – это главная задача современных маркетологов.

Будущее

Многие ведущие маркетологи планеты занимаются внедрением новых способов рекламы в жизнь, поэтому очень скоро появятся более интересные и простые инструменты для продаж. В частности, это:

виртуальные примерочные, где можно ввести параметры своего тела и увидеть как одежда будет выглядеть;

интернет-супермаркеты, где можно заказать товары с доставкой на дом;

виртуальные полки в супермаркетах, где можно выбрать товары и получить покупки сразу на кассе;

оплата телефонами и другими гаджетами;

самообслуживание – самостоятельное использование касс;

доставка дронами и курьерами с реактивными ранцами;

голографическая реклама.

Будущее маркетинга – это тотальная диджитализация, где развитие современных технологий является своеобразным краеугольным камнем.