Телевизор вместо монитора — актуальность покупки

Некоторые владельцы ПК постоянно пытаются модернизировать и улучшить свою систему. В том числе использовать телевизор вместо монитора. Подобное решение часто обсуждается на форумах и преподносится как актуальный вариант экономии пространства, особенно для проживающих в небольших квартирах.

Чтобы не потратить зря денежные средства и время, расскажем как купить телевизор на сайте StoreInUa и применять его в тандеме с системным блоком компьютера.

Очевидные преимущества решения

Телевизор вместо монитора – вариант, которые дает вам множество преимуществ:

просмотр фотографий, фильмов и прочих материалов в максимальном разрешении;

возможность легкого монтажа на любую поверхность, в том числе на стену;

максимальное погружение в игровой процесс.

Самое приятное, что один и тот же телевизор можно подключать и к игровой консоли. В таком случае переключение между устройствами можно совершать всего за несколько секунд при помощи пульта дистанционного управления. Подключение возможно благодаря паре кабелей — HDMI. Этот универсальный разъем используется повсеместно.

Что нужно учитывать при выборе?

Прежде чем подобрать телевизор, рекомендуется определиться с его параметрами, а также соотнести его с функциональными возможностями системного блока. Чем новее модель и больше ее диагональ, тем мощнее должен быть процессор и видеоядро. В противном случае ПК просто не сможет обработать картинку.

И самое главное – заранее продумайте, где будет подключаться техника. Рекомендуется выбрать место, в котором будет свободный доступ к проводам и легко можно провести подключение прочих устройств, например, игровой консоли и наушников.

Если сомневаетесь в том, что сделанный выбор актуален именно в вашей ситуации, рекомендуется обратиться к специалистам магазина для получения максимально подробной консультации.