Телефоны Самсунг: ТОП-4 самых удачных моделей

В ассортименте южнокорейского бренда есть самые разнообразные модели, как бюджетные, так и достаточно дорогие. Выбрать оптимальную модель из всего разнообразия порой бывает непросто, вот почему мы подготовили рейтинг самых удачных вариантов.

Galaxy S22 – базовый вариант флагмана

Следует отметить, что Samsung Galaxy S22 обладает набором лучших характеристик на рынке, здесь все на высоте – и процессоры, и камеры, и дисплей, и динамики. Это базовая модель линейки флагманов, что и обусловило популярность. Здесь предустановлена ОС Android 12, есть чип NFC, диагональ дисплея – 6,1 дюйма.

Приобрести такой гаджет, равно как и прочие актуальные модели телефонов Samsung, можно в брендовом магазине Samsung Experience Store. Здесь покупателям предложат широкий выбор оригинальной техники по оптимальным ценам. Ну а чтобы получить кэшбек с каждой покупки, бонусы, спецпредложения и подарки, рекомендуем вам зарегистрироваться в программе лояльности SamsungClub. Накопление бонусов идет уже с первой покупки.

Galaxy A03s – отменный выбор бюджетника

Если вы ищете самый бюджетный гаджет, но при этом очень хочется, чтобы начинка справлялась не только с базовыми задачами, то стоит присмотреться к этой модели. Самсунг не захотел идти на компромисс и ради низкой стоимости избавляться от многих преимуществ – здесь вы найдете не только все базовые опции, но также и обновление до Android 12. Каждый квартал можно обновить патчи безопасности, это также огромное достоинство модели. Естественно, в этом телефоне нет чипа NFC.

Galaxy A32 – «рабочая лошадка»

Это модель среднего ценового сегмента, которая может полностью удовлетворить все ожидания пользователя. К достоинствам Galaxy A32 следует отнести:

дисплей отличного качества Super AMOLED с повышенной частотой обновления 90 Гц;

достаточное количество оперативной памяти (6 Гб);

ОС Android 11 с возможностью апдейта.

А вот основная и фронтальная камеры пользователя ничем удивить не могут, они довольно средние по качеству.

Galaxy A33 5G – усовершенствованный вариант

Данный телефон – усовершенствованный Galaxy A32, ко всем преимуществам предыдущей модели добавились более «продвинутые» камеры (с оптической стабилизацией у основной камеры). Гаджет отлично защищен от пыли и воды, обладает большим запасом оперативной памяти.