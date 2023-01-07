Sweatcoin: шахрайство чи можливість заробити?

Sweatcoin схожий на криптовалюту, так як програма надає користувачам можливість купувати різноманітні товари та послуги, використовуючи цифрові монети.

Чудова новина полягає в тому, що програма є легальною. З її допомогою ви можете накопичити бали, за які можна робити покупки. Вона ідеально підходить для тих, хто багато ходить або бігає, адже програма платитиме саме за це. Sweatcoin не є справжньою цифровою валютою, тому що розробники не використовували систему блокчейну.

Коротко про Sweatcoin

Sweatcoin є додатком, у якому ви маєте змогу отримати кредити на покупку товарів та послуг за кроки які ви робите. Для того, щоб отримати одну монету, вам необхідно зареєструвати в програмі одну тисячу кроків. Після успішного накопичення монет, їх можна обміняти на гаджети, уроки з фітнесу, книги та багато іншого.

Алгоритм роботи Sweatcoin

Sweatcoin працює за допомогою сигналів GPS, які допомагають відстежувати кроки, зроблені користувачем програми. Зверніть увагу, що враховуються лише кроки, зроблені за межами вашої домівки. Це зроблено для того, щоб користувачі не мали змоги обманути програму та видати переміщення по будинку або просту тряску телефона за справжню фізичну активність. Саме тому рахувати кроки за допомогою GPS-сигналів є набагато надійнішим алгоритмом, який дозволяє вирахувати кількість кроків, використовуючи дані про вашу швидкість та розташування у просторі.

Sweatcoin курс постійно змінюється залежно від ринкових умов. Хоча неможливо запропонувати точний прогноз ціни SWEAT, ось деякі з найважливіших факторів, які можуть вплинути на ціну криптовалюти SWEAT та її вартість:

Рівень впровадження Sweatcoin та Sweat Economy

Більша кількість користувачів додатка Sweatcoin та екосистеми Sweat Economy може сприяти активізації активності платформи в мережі. Це, у свою чергу, може підтримувати цінову статистику та курс SWEAT.

Варіанти використання токена

Посилення інновацій розробниками Sweat Economy у додаванні супутніх програм для токенів SWEAT також може підтримати його ціну та ринкову капіталізацію. Наприклад, NFT та ігри, у які можна грати, тримаючи та витрачаючи токени SWEAT, можуть стимулювати активність купівлі криптовалюти та підвищувати її ринкову капіталізацію.

Ринкові настрої

Криптобіржа та настрої інвесторів на ній є одним із найбільших чинників цінової дії криптовалюти Sweat Economy та її вартості. Ціна криптовалюти SWEAT може піднятися вгору на тлі позитивного настрою на ринку. З іншого боку, ведмежі настрої або ризиковані настрої можуть спричинити розпродажі, послаблюючи ціну монети SWEAT.

Додаток Sweatcoin

Базовий додаток є безкоштовним у використанні. Він надає змогу заробити максимум п’ять фішок за один день, що відповідно становить 150 за місяць. Ви також можете обрати платну версію додатку з розширеними лімітами.

Програма відмовляється від відповідальності за те, що користувачі зазвичай отримують лише 65 відсотків кредитів за всі кроки.

За кожну тисячу кроків ви отримуєте 0.95 світкойнів. Проводити оплату можна через відомі ваучери. Ви можете використати Paypal, Amazon та інші. Переводити світкойни в готівку програма не дозволяє, ви можете лише обміняти їй на продукти чи послуги. Варто також зауважити, що курс валюти може змінюватись.

У додатку також передбачені нагороди, які надаються користувачам кожного дня. Щоб їх отримати, необхідно виконати певне завдання. Збирати монети швидко програма не дозволяє. Досвідчені користувачі стверджують, що для покупки подарункової карти на, скажімо, п’ятдесят доларів, може знадобитись декілька місяців виконання завдань.

Додаток має прибуток від контрактів, заключених з брендами, з якими він співпрацює та від комісії, яку ви сплачуєте при кожній покупці.

Чому додаток вважають шахрайським?

З юридичної точки зору додаток є легальним. Проте у відгуках про програму часто можна знайти повідомлення про недовіру до Sweatcoin. Багатьом людям складно повірити у те, що програма сплачує монети лише за фізичну активність користувачів, вони переконані, що це шахрайство. Деяких користувачів насторожує процес створення акаунту, який займає певну кількість часу. Також існує думка, що додаток може обманювати під час конвертації валют. Додаткову недовіру викликає необхідність вводити дані банкової картки для того, щоб здійснити покупку.

Проєкт позиціонує себе найкращим сайтом для заробітку на ходьбі. І виходячи з відгуків, він, можливо, цілком реально працює. Але якщо ви вирішите приділити йому увагу, то варто бути максимально пильними, враховуючи те, що будь-які інвестиції – це великий ризик. Достатньо поглянути лише на інші подібні проєкти, той самий StepN, який провалився з тріском і на ньому було втрачено величезну кількість грошей. Тому будьте пильними і завжди враховуйте ризики при інвестиціях.