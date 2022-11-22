ЗАПИС І ЗЙОМКА ПОДКАСТІВ, СТРІМІНГ ОНЛАЙН ЗАХОДІВ, ОРЕНДА ВІДЕОСТУДІЇ В КИЄВІ

Багаторічний досвід організації онлайн/офлайн івентів, робота на радіо та телебаченні дозволили фахівцям агенції Прищепкін Event-Team створити продакшн студію аудіо та відео подкастів.

Подкастери, блогери, творці власного контенту отримали доступну можливість записувати та знімати подкасти, проводити стрімінги лекцій або онлайн заходів за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників.

До послуг професіоналів та початківців затишна звуко/світлоізольвана студія в стилі лофт, багатокамерна безмонтажна зйомка, мультитрековий мікшерний пульт з bluetooth, комплект світлового обладнання, wi-fi та кавомашина. Студія подкастів та стрімінгів.

МОЖЛИВОСТІ СТУДІЇ

АУДІОПОДКАСТИ

Аудіозапис подкастів за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників у власній затишній студії. Комплект аудіообладнання включає:

Мікшерний пульт RODE Caster Pro (багатоканальний запис, під’єднання смартфону по bluetooh, обробка звуку);

Мікрофони RODE Podmic, 4 од.;

Мікрофонні стійки, вертикальні, 4 од.;

Мікрофонні стійки, пантографи, 2 од.;

Навушники AKG, 5 од.;

Кабелі, комунікація;

Режисер запису

ВІДЕОПОДКАСТИ

Відеозапис подкастів або лекцій за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників у власній затишній студії. До комплекту аудіо обладнання (читайте попередній розділ) додається комплект відеообладнання:

Відеокамери Sony, FullHD, 4 од. (статичні, без операторів);

Відеопульт Blackmagic FullHD (багатокамерна зйомка з записом одразу змонтовного сигналу, чотири відеоканали);

Монітор 4K;

Штативи, стійки, штанги;

Кабелі, комунікація;

Постійне відео світло, LED-панель, 2 од.;

Постійне відео світло, LED-панель, RGB, 2 од.;

Постійне фонове світло, LED-bar, RGB, 2 од.;

Постійне фонове світло, LED-лампа, RGB, 4 од.;

LED-панелі фонові, 32” та 55”;

Стандартні елементи декору студії (мобільні меблі з реквізитом, декоративні звукопоглинаючі панелі);

Режисер відеозапису

ОНЛАЙН СТРІМІНГИ

Стрімінг аудіо/відео сигналу онлайн заходів або лекцій з власної затишній студії. До оренди студії та комплектів аудіо/відео обладнання (читайте попередні розділи) додається мережеве обладнання:

Маршрутизатор для виходу в інтернет;

Ноутбук для виводу аудіо/відеосигнала в трансляцію;

Кабелі, комунікація;

Режисер стрімінгу

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Продюсування подкастів “під ключ” (розробка концепту, кастинг учасників, створення каналів, розміщенні контенту, просування);

Монтаж аудіо/відео подкастів;

Створення аудіо/відео оформлення подкастів;

Створення ексклюзивних елементів декору студії (постери, панелі, банери);

Робота зі стрімінг-платформами;

Оренда додаткого технічного обладнання (відеокамер 4К, радіомікрофонів-петличок, додаткового світла);

Фотозйомка процесу створення подкасту;

Подарункові сертифікати: оренда студії на 2 години для створення аудіо або відеоподкасту

Студія звукозапису у Києві

Запис подкастів та стрімінгів