ЗАПИС І ЗЙОМКА ПОДКАСТІВ, СТРІМІНГ ОНЛАЙН ЗАХОДІВ, ОРЕНДА ВІДЕОСТУДІЇ В КИЄВІ
Багаторічний досвід організації онлайн/офлайн івентів, робота на радіо та телебаченні дозволили фахівцям агенції Прищепкін Event-Team створити продакшн студію аудіо та відео подкастів.
Подкастери, блогери, творці власного контенту отримали доступну можливість записувати та знімати подкасти, проводити стрімінги лекцій або онлайн заходів за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників.
До послуг професіоналів та початківців затишна звуко/світлоізольвана студія в стилі лофт, багатокамерна безмонтажна зйомка, мультитрековий мікшерний пульт з bluetooth, комплект світлового обладнання, wi-fi та кавомашина. Студія подкастів та стрімінгів.
МОЖЛИВОСТІ СТУДІЇ
АУДІОПОДКАСТИ
- Аудіозапис подкастів за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників у власній затишній студії. Комплект аудіообладнання включає:
- Мікшерний пульт RODE Caster Pro (багатоканальний запис, під’єднання смартфону по bluetooh, обробка звуку);
- Мікрофони RODE Podmic, 4 од.;
- Мікрофонні стійки, вертикальні, 4 од.;
- Мікрофонні стійки, пантографи, 2 од.;
- Навушники AKG, 5 од.;
- Кабелі, комунікація;
- Режисер запису
ВІДЕОПОДКАСТИ
- Відеозапис подкастів або лекцій за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників у власній затишній студії. До комплекту аудіо обладнання (читайте попередній розділ) додається комплект відеообладнання:
- Відеокамери Sony, FullHD, 4 од. (статичні, без операторів);
- Відеопульт Blackmagic FullHD (багатокамерна зйомка з записом одразу змонтовного сигналу, чотири відеоканали);
- Монітор 4K;
- Штативи, стійки, штанги;
- Кабелі, комунікація;
- Постійне відео світло, LED-панель, 2 од.;
- Постійне відео світло, LED-панель, RGB, 2 од.;
- Постійне фонове світло, LED-bar, RGB, 2 од.;
- Постійне фонове світло, LED-лампа, RGB, 4 од.;
- LED-панелі фонові, 32” та 55”;
- Стандартні елементи декору студії (мобільні меблі з реквізитом, декоративні звукопоглинаючі панелі);
- Режисер відеозапису
ОНЛАЙН СТРІМІНГИ
- Стрімінг аудіо/відео сигналу онлайн заходів або лекцій з власної затишній студії. До оренди студії та комплектів аудіо/відео обладнання (читайте попередні розділи) додається мережеве обладнання:
- Маршрутизатор для виходу в інтернет;
- Ноутбук для виводу аудіо/відеосигнала в трансляцію;
- Кабелі, комунікація;
- Режисер стрімінгу
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
- Продюсування подкастів “під ключ” (розробка концепту, кастинг учасників, створення каналів, розміщенні контенту, просування);
- Монтаж аудіо/відео подкастів;
- Створення аудіо/відео оформлення подкастів;
- Створення ексклюзивних елементів декору студії (постери, панелі, банери);
- Робота зі стрімінг-платформами;
- Оренда додаткого технічного обладнання (відеокамер 4К, радіомікрофонів-петличок, додаткового світла);
- Фотозйомка процесу створення подкасту;
- Подарункові сертифікати: оренда студії на 2 години для створення аудіо або відеоподкасту