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СТУДІЯ ПОДКАСТІВ ТА СТРІМІНГІВ

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СТУДІЯ ПОДКАСТІВ ТА СТРІМІНГІВ

ЗАПИС І ЗЙОМКА ПОДКАСТІВ, СТРІМІНГ ОНЛАЙН ЗАХОДІВ, ОРЕНДА ВІДЕОСТУДІЇ В КИЄВІ

Багаторічний досвід організації онлайн/офлайн івентів, робота на радіо та телебаченні дозволили фахівцям агенції Прищепкін Event-Team створити продакшн студію аудіо та відео подкастів.

Подкастери, блогери, творці власного контенту отримали доступну можливість записувати та знімати подкасти, проводити стрімінги лекцій або онлайн заходів за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників.

До послуг професіоналів та початківців затишна звуко/світлоізольвана студія в стилі лофт, багатокамерна безмонтажна зйомка, мультитрековий мікшерний пульт з bluetooth, комплект світлового обладнання, wi-fi та кавомашина. Студія подкастів та стрімінгів.

МОЖЛИВОСТІ СТУДІЇ

АУДІОПОДКАСТИ

  • Аудіозапис подкастів за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників у власній затишній студії. Комплект аудіообладнання включає:
  • Мікшерний пульт RODE Caster Pro (багатоканальний запис, під’єднання смартфону по bluetooh, обробка звуку);
  • Мікрофони RODE Podmic, 4 од.;
  • Мікрофонні стійки, вертикальні, 4 од.;
  • Мікрофонні стійки, пантографи, 2 од.;
  • Навушники AKG, 5 од.;
  • Кабелі, комунікація;
  • Режисер запису

ВІДЕОПОДКАСТИ

  • Відеозапис подкастів або лекцій за участю 1-го, 2-х, 3-х або 4-х учасників у власній затишній студії. До комплекту аудіо обладнання (читайте попередній розділ) додається комплект відеообладнання:
  • Відеокамери Sony, FullHD, 4 од. (статичні, без операторів);
  • Відеопульт Blackmagic FullHD (багатокамерна зйомка з записом одразу змонтовного сигналу, чотири відеоканали);
  • Монітор 4K;
  • Штативи, стійки, штанги;
  • Кабелі, комунікація;
  • Постійне відео світло, LED-панель, 2 од.;
  • Постійне відео світло, LED-панель, RGB, 2 од.;
  • Постійне фонове світло, LED-bar, RGB, 2 од.;
  • Постійне фонове світло, LED-лампа, RGB, 4 од.;
  • LED-панелі фонові, 32” та 55”;
  • Стандартні елементи декору студії (мобільні меблі з реквізитом, декоративні звукопоглинаючі панелі);
  • Режисер відеозапису

ОНЛАЙН СТРІМІНГИ

  • Стрімінг аудіо/відео сигналу онлайн заходів або лекцій з власної затишній студії. До оренди студії та комплектів аудіо/відео обладнання (читайте попередні розділи) додається мережеве обладнання:
  • Маршрутизатор для виходу в інтернет;
  • Ноутбук для виводу аудіо/відеосигнала в трансляцію;
  • Кабелі, комунікація;
  • Режисер стрімінгу

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

  • Продюсування подкастів “під ключ” (розробка концепту, кастинг учасників, створення каналів, розміщенні контенту, просування);
  • Монтаж аудіо/відео подкастів;
  • Створення аудіо/відео оформлення подкастів;
  • Створення ексклюзивних елементів декору студії (постери, панелі, банери);
  • Робота зі стрімінг-платформами;
  • Оренда додаткого технічного обладнання (відеокамер 4К, радіомікрофонів-петличок, додаткового світла);
  • Фотозйомка процесу створення подкасту;
  • Подарункові сертифікати: оренда студії на 2 години для створення аудіо або відеоподкасту

Студія звукозапису у Києві

Запис подкастів та стрімінгів

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