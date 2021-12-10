Стоит ли приобретать спот-светильники

Светильники-споты можно причислить к новинкам осветительного рынка. Они используются для вполне конкретных задач, и крайне редко применяются для формирования общего светового фона.

Чаще всего на спот-светильники возлагается миссия акцентирования внимания. При этом они же формируют дополнительное оформление интерьеров за счёт миниатюрности и приятного внешнего вида. Кроме того, именно такой тип приборов многие дизайнеры используют для того, чтобы произвести световое зонирование в помещениях.

Спот-светильники стали логичным продолжением инженерной мысли о том, что локальный источник света должен быть не только компактным, но и удобным в обращении – в частности, хорошо управляемым. По всем прочим техническим характеристикам такие приборы сравнимы с любой другой категорией светодиодной осветительной техники. Споты точно так же долговечны и экономичны, способны давать яркий, но мягкий свет, лишены мерцания, не зависят от перепадов напряжения в сети, совершенно безопасны для человека и экологии.

Конструкция спот-светильников

В основе рассматриваемых моделей лежит довольно простой механизм, а главной особенностью, отличающей светодиодные спот-светильники ото всех прочих разновидностей, является способ крепления. Доминирующей в этом смысле можно назвать идею о том, что источник света имеет короткую ножку-шарнир, которая позволяет разместить излучающую поверхность у потолка, но под определённым углом к горизонтали.

По вполне понятным причинам поворотные изделия пользуются гораздо большим спросом, чем фиксированные или условно-неподвижные (способные перемещаться только вдоль одной оси). Наклон и поворот в каждой модели LED спот-светильника будет отличаться, потому при замене изделий одной марки на другую всегда следует быть внимательными. К примеру, есть немало моделей, которые способны отклоняться не более, чем на 15°. Они почти никогда не применяются для установки на уровне потолка, а размещаются гораздо ниже: например, в быту – на мебели, а в коммерческой сфере – на стенках витрин.

Ещё один интересный момент связан с тем, что светодиодные LED-споты могут размещаться группами на одной площадке. В каждой такой группе приборов бывает от двух до шести устройств. Кроме того, такие модели довольно часто помещают на общий трек, где их количество ограничивается только тем, на какой вес рассчитана сама направляющая. Отдельно следует сказать и о том, что сегодня выпускаются смарт-изделия, которыми можно полностью управлять при помощи пульта дистанционного управления: не только включением и выключением или яркостью, но даже углом поворота плафонов.

Как спот-светильники смотрятся в интерьерах

Ремонты в современной стилистике постоянно дополняются разными моделями спот ЛЕД-светильников. Такой подход позволяет сделать всю обстановку более интересной и вариативной. Особенно удобно, если приборы направлены на полки или стеллажи, где домочадцы выставляют свои награды, дипломы, медали и другие поводы для гордости. Если же в помещении находится картина, её тоже имеет смысл мягко подсветить, чтобы дать возможность каждому желающему ознакомиться с произведением.

С точки зрения удобства в обращении спот-светильники всё же часто проигрывают, если только не принадлежат к смарт-категории. Дело в том, что для перенастройки источников света приходится тратить силы и время, а такой подход вряд ли способен кого-то сильно порадовать. Вместе с тем, если они много лет светят в одном направлении, и это решение признаётся жильцами удачным, такие модели становятся неотъемлемыми компонентами домашнего уюта.

Источник: 5watt.ua