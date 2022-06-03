Срочный переезд в другой город – 5 простых советов, чтобы ничего не забыть

Переезд – такая непростая и длительная задача для каждого человека, с которой не все могут справиться.

Мучительные сборы, расфасовка вещей по коробкам и кошка забившаяся под диван от страха. Все люди разные и по-разному переносят переезды. В этой статье вы найдете совет для каждого человека, который на сто процентов ему поможет.

Как ничего не забыть?

В суматохе сборов точно что-то забудешь, будь то зарядка, ключи от машины или микроволновка. Подготовку к масштабному переезду всей квартиры нужно спланировать. Что делать если на планирование совсем нет времени? Переехать можно всего за несколько часов, если использовать данные рекомендации:

Список

Список – первое и самое важное это перечень перевозимых вещей, как и для похода по магазинам нужно иметь листочек с подсказками. Быстро пропишите всё что вам нужно взять с собой, ещё легче будет ориентироваться зайдя в комнату и видя что в ней находится. Например, зайдя в ванную комнату, сразу нужно вписать всевозможные шампуни и средства гигиены и тд;

Несмотря ни на что нельзя нервничать. Во-первых, это помешает трезво мыслить и выбирать необходимые вещи. Во-вторых, лишние переживания могут повлиять на нервную систему как вашу, так и членов семьи, а также замедлят сборы;

Лишний груз

Объективно оцените на какой срок вы уезжаете и сколько вам потребуется вещей. Так как срочные сборы происходят в связи начала боевых действий в нашей стране никто не понимает на сколько, уезжает и когда вернется домой. В такой ситуации необходимо взять вещи на данный сезон(зима) и на более тёплую погоду в случае чего. Не стоит набирать всё на один сезон, особенно если у вас маленькие дети, каждый может объективно понять какие вещи на ребёнка уже малы, их точно не стоит брать;

Переезд всей квартиры

Если нужно срочно вывезти все вещи, нужно быстро обзавестись упаковкой, лучше не использовать пакеты, особенно если место в машине ограничено. Пакеты занимают очень много места и вмещают в себя мало вещей, особенно если это куртки, одеяла и другие объемные вещи. Мебель – времени на ее разборку особо не будет, лучше заказать профессионалов, которые быстро это сделают, а вы в это время сможете собирать всё остальное;

Экономия места

Приобретите вакуумные пакеты, в них можно сложить как раз таки объемные вещи и большое количество обычной одежды. Во-первых, они их сожмут и станут меньше. Во-вторых, в такие пакеты можно сложить больше вещей, чем в обычные чемоданы. Но с ними нужно быть очень осторожными и обращаться крайне бережно, так как при малейшем надрыве и дырке, весь воздух зайдет в пакет и он снова станет объемным.

Воспользуйтесь этими рекомендациями и ваши срочные грузоперевозки по Киеву и Украине пройдут быстро и качественно. Также, для дополнительной скорости в помощь можно пригласить грузчиков, которых тоже можно заказать в срочном порядке.