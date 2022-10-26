Слот Balloon – игра на деньги и бесплатно в онлайн казино Париматч Украина

Как начать в игровой автомат Balloon игру на деньги? Что должен знать каждый игрок о слоте Balloon. Особенности ставок в Balloon на сайте казино Париматч.

Почему игроки в казино Париматч выбирают в слоте Balloon игру на деньги

Balloon — весьма популярная аркадная игра, которую представила любителям азартных игр Crazy Tooth Studio, специализирующаяся на подобных слотах. Многих игроков в симуляторе привлекает отсутствие привычного набора функций, которыми оснащены традиционные аппараты. Посетителям онлайн казино нравится, что правила предельно просты и освоить их можно, даже не прибегая к демо версии, предусмотренной производителем. Если игрок и задержится на бесплатном этапе, то только для того, чтобы опробовать разные игровые тактики перед тем, как запустить в Balloon игру на деньги. Одни следуют интуиции и не пытаются вывести какую-либо формулу успеха, другие тренируют свою выдержку, третьи комбинируют разные варианты. Игра привлекает своей категоричностью: все или ничего, промежуточного варианта быть просто не может.

Правила игры в слот Balloon

Сначала может показаться, что это развлечение для маленьких детей. Ведь каждый помнит, как когда-то надувал шарики, а они взрывались в самый неподходящий момент. Эта история и составляет весьма короткий сюжет. Шарик то разлетается в один момент, и ставка игрока сгорает. То вдруг достигает нужных размеров, и коэффициенты делают свое дело, принося неплохую прибыль. Вся основная часть игры состоит из того, что игрок делает ставку и ждет результата. Однако разработчики понимали, что необходимо как-то разнообразить ход игры, поэтому придумали бонусный раунд.

Коэффициенты и правила игры в игровой автомат Balloon

Вся прибыль в бонусном раунде зависит от случайных множителей, ими снабжены горящие лампочки, которые в нужный момент гасну. Остается только одна, и ее множитель может быть равен всего двум, а может и десяти. А в определенный момент вдобавок запускается мини-игра. Теперь на экране есть золотой шар, размер которого служит образцом. Предстоит сравнять с ним свой обычный. Иногда сделать это не удается, надуваемый вами шар лопается, и все предстоит начинать с нуля. Но игра непредсказуема, и если удастся вырасти до уровня золотого, то множители и денежные призы гарантированы.

Перед началом игры игрок может обратить внимание на характеристики симулятора. Их не так уж и много:

год выпуска — 2020;

волатильность средняя;

процент возврата — 96,75;

предел ставок 0,2-40;

есть мобильная версия;

показатель максимального множителя — 3082!

Но в Balloon важны не столько показатели, а сколько те ощущения и эмоции, которые остаются после игры. Они и заставляют возвращаться к игре в игровом автомате Balloon, а слот в свою очередь гарантирует интересную игру.