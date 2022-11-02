Скільки потрібно вчитися, щоб заробляти від 1000 $ в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення багато людей залишилось без будинків, роботи та джерела доходу. Було достатньо двох неділь для того, щоб оговтатись, і інтернет, а особливо соціальні мережі, наповнились інформацією про навчання новим професіям, перекваліфікації тощо.

Які нові професії обирають українці?

Частіше за все пошуку піддавались сфери маркетингу (особливо SMM, таргетинг), дизайну (візуалізатори) та IT (тестування, дизайн, автоматизація). Значну роль грала швидкість навчання, оскільки потрібно відновлювати дохід, а ціни стрімко зросли. Через поспіх більшість витратили час на неякісні курси, не проаналізувавши ринок праці.

На той час лише в IT-сфері був дефіцит спеціалістів, проте навчання тривало трохи довше за маркетинг та дизайн. А найбільш прибутковою професією стала автоматизація, у якої початкова заробітна плата на рівні розробників і складає $1000.

Скільки тривають навчання на автоматизатора?

В середньому курс автоматизатора з нуля триває три місяці. Оскільки на сьогодні існує не так багато онлайн-шкіл, які надають навчання цій професії, можна бути впевненим у якості освіти. Ми можемо порекомендувати школу IT Testing School, як одну з провідних шкіл тестування та автоматизації. Вони спеціалізуються тільки на цих двох напрямках та роблять якісну програму навчання, будучи на вищих рівнях посад тестування та автоматизації. Більш детально можна ознайомитись за посиланням: https://it-testing-school.com/qa-automation.

Варто зауважити, що попит на автоматизаторів зростає з кожним роком і вже з’являється конкуренція на ринку праці. Крім основних навиків, які вивчаються на курсах, слід подбати також про додаткові hard skills, щоб бути поза конкуренцією. Бажано знати англійську мову на рівні up-intermediate, додатково вивчати мови програмування – різні підходи до автоматизації.

Яка перспектива у автоматизації через 10 років?

Автоматизація замінює частично роботу тестувальника на ділянках, що мають циклічність чи повторюються в різних місцях коду. Тобто автоматизатор скорочує час ручного тестування та пришвидшує повністю розробку програмного забезпечення. Сьогодні він є відокремленою частиною команди тестування і, отримуючи завдання написати код окремої програми для тестування основного ПЗ, займається тільки одним спектром завдань.

Прогнозуючи розвиток даної професії, аналітики створюють образ гібридного спеціаліста, який проходить на проєкті всі етапи тестувальника та автоматизатора, та є універсальним робітником. Тобто автоматизація повністю поглине тестування та присвоїть собі деякий функціонал.

Обираючи професію сьогодні, слід одразу аналізувати її найближчу перспективу на роки. Автоматизація, як один з напрямків розвитку тестування, вже стала однією з найбільш затребуваних професій цього року.

Тож встигни долучитися: www.it-testing-school.com/qa-automation.

Будь серед провідних спеціалістів, за якими майбутнє!