Що треба знати про зимові шини Goodyear UltraGrip 9+ перед купівлею: поєднання максимальної продуктивності та комфорту

Даний виріб розроблено спеціально для експлуатації у зимовий сезон. Він підходить для легкових автомобілів, що мають високий центр важкості, у продажу з 2019 року. Одразу завоював армію прихильників через свою стійкість до механічних пошкоджень, зносу та негативного впливу навколишніх факторів. Покришки Goodyear UltraGrip 9+ відрізняються високою якістю, міцністю, надійністю та довговічністю.

Шини Goodyear UltraGrip 9+ представлені у багатьох типорозмірах: 175/65 R15 88T XL, 195/60 R15 88T, 205/65 E15 94H, 195/55 R16 91H XL, 205/55 R16 91T та інші. Завдяки широкому асортименту кожен водій зможе підібрати найбільш відповідний для себе варіант.

Позитивні особливості

Головна перевага полягає у максимально короткому гальмівному шляху. Дана особливість доказана завдяки проведенню різноманітних іспитів. Такий показник на 4% коротший в екстремальних умовах, особливо в поєднанні з аналогами. Колеса також характеризуються більш кращими тягловими характеристиками.

Зимова гума Goodyear має декілька переваг, до яких відноситься наступне:

гідродинамічні пази у конструкції профілю, завдяки яким суттєво знижується ризик ковзання;

направлені невеликі блоки, що оптимізують рівномірний знос гуми;

масивний корпус, що забезпечує витримування максимального навантаження.

Покришки мають більш посилений полімерний компонент, відмінну адаптацію до будь-яких погодних умов. Вони виготовлені зі спеціальної суміші, до складу якої входять рослинні масла та смоли. Завдяки цьому забезпечується максимальний контакт з обледенілим, засніженим або мокрим асфальтом.

Комфорт та продуктивність

Гума Goodyear UltraGrip 9+ пройшла усі необхідні тести, які доказали її високу якість та ефективність. Вона гарантує максимальний комфорт під час не тільки руху, але й при виконанні різноманітних маневрів та входження у повороти. Завдяки цьому здобула безліч позитивних відгуків від задоволених користувачів. Розробники удосконалили каркас та дизайн завдяки інноваційним технологіям.

Модель виготовлена у двох видах, має симетричний спрямований протекторний малюнок. Під час їзди по снігу гарантує максимальне зчеплення з дорогою. Основна відмінність полягає у центральних дренажних каналах. Пам’ятайте, що у видах, які мають великий розмір, від них відмовилися, оскільки ширини покришок достатньо для відведення вологи.

Багата кількість позитивних відгуків від фахівців свідчить про те, що колеса UltraGrip 9+ відрізняються високим рівнем керованості та оперативно відгукуються на команди керма, які задає водій. Вони підходять для любителів агресивної їзди. Спеціальні суміш, що використовували при розробці, забезпечує бажаний еластичний рівень, безпечний рух, гасіння різних шумів.

Розробники враховували кількість силіки, яка відповідає за керованість та курсову стійкість на слизькому дорожньому полотні. Така модель точно нікого не залишить байдужим, адже забезпечує безпеку навіть на високій швидкості.