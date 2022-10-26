Що таке етиловий спирт сорту «Пшенична сльоза»?

«Пшенична сльоза» – один з сортів якісного етловиго спирту. Щоби дати відповідь, які його особливості, та чим він відрізняється від інших, треба розібрати, що таке сорти етилового спирту взагалі.

Що таке спирт, та чому його поділяють на сорти?

Етанол, також відомий як етиловий спирт або зерновий спирт має хімічну формулу С2Н5ОН, яка у західній літературі часто скорочується до EtOH.

Це – легкий спирт, летюча безбарвна легкозаймиста рідина з характерним запахом. Етанол горить майже невидимим полум’ям і піддається біологічному розкладанню.

Під час зберігання у погано закритих пляшках етилен притягує воду. Ще одна важлива його властивість – утворення рівноважної суміші з водою.

Етиловий спирт є основним компонентом наших улюблених алкогольних напоїв. Зокрема горілки. Промислове отримання якісного етанолу для виготовлення алкогольних напоїв є дуже великою темою. Різні виробництва мають різні рівні технічної обладнанності та налагодження технологічних процесів. Налагодити технічний процес отримання якісного спирту досить важко та дорого. Саме тому сучасний етанол промислового виробництва поділяють на декілька різних сортів. Знання про ці категорії, може бути корисним, коли ви хочете купити спирт чи горілку.

Як вимірюється якість етилового спирту?

Якість спирту вимірюють за цілою низкою параметрів.

По-перше, під час дегустації оцінюють органолептичні показники (колір, прозорість, смак, запах). При цьому отриманий продукт оцінюють у порівнянні з еталонними зразками ректифікованих спиртів.

По-друге, якість етилового спирту визначають за його фізико-хімічними показниками: вміст самого спирту у розчині (міцність), вміст альдегідів, сивушної олії, кислот, складних ефірів, метилового спирту та фурфуролу (саме від цих показників залежить ступінь безпечності спирту для здоров’я). Також визначають чистоту та окислюваність. Навіть невеликі концентрації домішок у спирті впливають на органолептичні показники спирту та якість горілки яка буде виготовлена з нього. Більшість вищезгаданих домішок є високотоксичними. Летальна доза домішок спирту на 1 кг живої ваги становить: фурфуролу – 0,19 г, аллілового спирту – 0,63; оцтового альдегіду – 0,14; ізобутилового спирту – 1,45; пропилового спирту – 3,4г.

Правда, що технічний та харчовий етиловий спирт можна зробити з чого завгодно?

Харчовий етиловий спирт можна виробляти з будь-якої рослинної сировини, яка містить високу кількість крохмалю або цукру, і здатна добре зберігатись (зерно, картопля, цукровий буряк та ін.).

Етиловий технічний спирт в основному виробляють з нафти і сировини, що містить целюлозу (включаючи навіть деревину).

Із чого взагалі можна робити харчовий спирт?

Для виробництва харчового спирту у промислових умовах вживають два основних види сировини: крохмалевмісну та цукристу. До цих категорій відносять зернові культури, картоплю, цукровий буряк та відходи цукрового виробництва. Шляхом бродіння вищевказаних продуктів отримують брагу, з якої шляхом ректификації отримують спирт.

Технічний етиловий спирт частіш за все отримують за нафтопродуктів або деревини. При цьому використовується хімічний гідроліз. Спирт, отриманий таким чином не можна використовувати у якості харчового.

Харчовий етиловий спирт використовують для виготовлення лікеро-горілчаних напоїв. При цьому за якістю харчові спирти поділяють на такі сорти: «Альфа», «Люкс», «Екстра», «Базис», вищого очищення, 1-го сорту.

При цьому спирт першого сорту насправді вважається найгіршим за якістю, та для виробництва алкогольних напоїв не використовується.

Спирт вищого очищення часто виготовляють із сумішей цукрових буряків, картоплі, патоки чі зерна. При цьому відбувається мінімальна фільтрація від сивушних олій та інших домішків. З спирту цього сорту виробляють дешеві сорти горілки та лікерів.

Спирт сорту «Базис» – використовується для виготовлення горілки середньої цінової категорії. Сировиною для нього слугують зерно чи картопля.

Спирт сорту «Екстра» за своїм походженням може бути майже повним аналогом спирту сорту «Базис». Відмінність цих сортів полягає у більш якісному очищенні сорту «Екстра» від слідів метанолу та інших шкідливих домішок. Цей спирт використовують у виробництві горілки середнього цінового сегменту.

Сировиною для виготовлення спирту «Люкс» також можуть слугувати зерно та картопля, але більш якісні, чим використовуються при виготовленні попередніх сортів. До того ж, отриманий спирт проходить вже кілька послідовних ступенів фільтрації. Отриманий продукт використовують у виробництві горілки преміум-сегменту.

Спирт сорту «Альфа» – виготовляють тільки з пшеничного чи житнього зерна. Він проходить ретельне очищення та містить найменшу кількість домішок. Його використовують при виробництві горілки так званого супер-преміум-класу.

З чого роблять найякісніший етиловий спирт сорту «Пшенична сльоза»?

Спирт «Пшенична сльоза» є елітним сортом харчового етилового спирту. Виробництво його повязано з використанням новітніх технологій виробництва та очищення. Тому почалося воно зовсім недавно – у 2010-х роках.

Вважається, що цей спирт немає ніяких різких хімічних присмаків та ароматів. Для його виробництва використовують лише високоякісні сорти твердої пшениці, спеціально очищену воду, та навіть особливі, спеціально виведені штами спиртових дріжджів.

Та навіть, незважаючи на сировину високої якості, отриманий спирт проходить додаткову фільтрацію на сучасному обладнанні.

Усі ці фактори дійсно дозволяють віднести спирт сорту «пшенична сльоза» до найвищої, елітної категорії харчових спиртів.