Шанси Трампа виграти вибори президента США різко погіршилися

Букмекерські контори України пропонують своїм клієнтам не лише спортивні ставки. Зокрема, в лінії операторів доступні прогнози на результати політичних подій, у тому числі й вибори президента США, які зараз обговорюють у всьому світі.

Дональд Трамп вже не очевидний фаворит

До початку голосувань до конгресу, які відбулися у Сполучених Штатах Америки цього тижня, Дональд Трамп вважався очевидним фаворитом наступних виборів президента США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

БК України вважали, що розгромна перемога Республіканської Партії сприятиме тому, що екс-глава країни змістить з посади Джо Байдена, який представляє демократів.

Але перемога республіканців у голосуванні виявилася не настільки великою, як на те очікували букмекерські контори України та їх аналітики. Як результат, шанси Трампа виграти президентські перегони різко знизилися. Якщо до цього ймовірність обрання Дональда оцінювалася коефіцієнтом 1,80 чи 55% ймовірності, тепер це котирування становить 3,75 (26%).

Зазначимо, що багато експертів сходилися на думці, що у разі перемоги Трампа США різко перегляне процес військової допомоги України. Однак провальна передвиборча кампанія, яку провів 76-річний політик, може сприяти тому, що республіканці його не висунуть на виборах зовсім.

Кого можуть обрати президентом США?

Істотна втрата рейтингу з боку Дональда Трампа спричинила появу нових кандидатів на пост президента США, чиї шанси тепер не виглядають так безнадійно. Букмекерські контори України на друге місце рейтингу ставлять Рональда Десантіса.

Чинний губернатор Флориди, на думку експертів, має непогані шанси висунутись від Республіканської Партії на наступних виборах США. Імовірність підсумкової перемоги Десантіса аналітики БК VBET оцінили котируванням 4,33 чи 23% ймовірності.

Також експерти не виключають той факт, що чинного главу Сполучених Штатів Америки Джо Байдена буде переобрано на другий термін. Імовірність такого результату становить 14,3% або котирування 7,00.