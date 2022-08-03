Развенчание мифов о роллах и суши

Суши для европейцев являются деликатесом, но несмотря на это у них уже очень много поклонников. Многие люди их едят, любят и даже готовят сами. Но при этом все еще верят в некоторые мифы об этом блюде, которые давно существуют, но не соответствуют действительности. Поэтому разберемся из самыми популярными

Первый миф. Суши и роллы являются традиционным японским блюдом

Да, это блюдо действительно часто и давно готовится в Японии, но его родиной считается юго-восток Азии, где на данный момент территориально расположен Таиланд. Конечно, посещая сушибар Киев мало кто задается такими вопросами, но все же владельцы заведений должны это знать.

В таком виде, в котором мы видим сейчас суши, они появились вообще в США в 70-х годах прошлого века. Один повар просто решил сделать импровизацию на известное блюдо Японии. Так возник ролл Филадельфия. Ну а дальше началось развитие.

Второй миф. Рыба – основной ингредиент для приготовления суши и роллов

В традиционном представлении многих людей суши – это обязательно сашими или нигири с рыбой. Однако это блюдо имеет большое количество вариаций и необязательно с рыбой. Суши могут быть приготовлены из риса, содержать обязательно уксус и дополняться морепродуктами. Есть такие виды, которые вообще делаются без рыбы. Вместо нее используются некоторые овощи и фрукты, иногда соленое мясо, огурцы и прочие составляющие.

Третий миф. В суши добавляют только сырую рыбу

На данный момент можно сказать, что частично миф верный, но не полностью. Есть большое количество роллов, для приготовления которых действительно нужна сырая рыба. Однако современные сушисты во все вносят свои коррективы и в последнее время создаются даже новые виды суши. Так недавно стали очень популярными запеченные или горячие роллы, которые обрабатывают термически. Также на странице https://evrasia.in.ua/ru/togo/zakazat-sushi-kiyev, где можно заказать доставку суши, можно увидеть много роллов, в которых добавлены копченые морепродукты, жареные креветки или тушеные моллюски. Так что теперь суши это не только сырая рыба.

Четвертый миф. Васаби сочетаются только с роллами

Эта добавка к суши делается из очень острого хрена и известна еще с 1396 года. Это довольно дорогая специя, которая имеет и полезные свойства для здоровья организма. Эта специя традиционная для Японии, но применяют ее для употребления в пищу с разными блюдами, в том числе и суши. Лапша из гречки в традиционном стиле Японии или блюда с использованием сырой рыбы никогда не обходятся без васаби.

Пятый миф. Есть суши необходимо палочками

На самом деле этикет дает право выбора людям как есть суши. Разрешается есть просто руками, но перед этим их надо тщательно помыть. Повара-сушисты, конечно, любят, чтобы с их произведением вели себя аккуратно, но правил по этому поводу нет. Главное, суши надо есть сразу целыми, не делить на части, а также не слишком много употреблять соевого соуса, только там, где на ролле есть рыба.