Азартные игры привлекают азартных людей, которым не хватает острых ощущений или дополнительного заработка. Live казино с живыми дилерами предлагают пользователям скачать онлайн покер и окунуться в гейминг, где за экраном смартфона или компьютера настоящие люди, профессиональные дилеры.

Это не запрограммированные механизмы, здесь все происходит прямо на глазах игроков!

Преимущества live-игр

Эффект присутствия. Онлайн-казино всегда предлагают пользователям массы игровых автоматов, различные слоты, которые увлекают геймеров. Но лайв игры с живым дилером – это другой уровень. Они дают пользователю ощущение, что он сам находиться за покерным столом или играет в рулетку. Общение с дилером. В live-играх профессионалы всегда приветливые, готовы ответить на вопросы, поддерживают положительную атмосферу во время игры. Live казино с живыми дилерами доступны только зарегистрированным геймерам, поэтому играть можно только на реальные деньги, а значит здесь ожидают крупные выигрыши.

Игры в лайв-казино

На сайте представлены самые популярные игры:

покер;

рулетка;

блэк-джек;

баккара.

Внимательно изучайте правила и присоединяйтесь к любимым играм, тестируйте лайв-режим, погружайтесь в атмосферу реального казино!

Трехкарточный покер

Это одна из самых популярных разновидностей покера. Ее особенность в том, что вместо традиционных пяти карт здесь используют по три карты для игрока и дилера. Задача пользователя – переиграть дилера, собрав более выгодную комбинацию чем у него.

Рулетка

По правилам игры крупье запускает шарик и крутит барабан. Задача геймера – правильно поставить на номер ячеек, цвет или сектор, чтобы выиграть. Существует несколько видов рулетки: европейская, американская, французская.

Блэк-джек

Цель игрока в live блэкджек c живым дилером – собрать количество очков выше, чем у дилера, но в пределах 21. Геймеры за столом делают ставки, каждый получает по две карты, а дилер одну открытую и закрытую.

Баккара

В этой азартной игре крупье и участник получают по паре карт. Задача игрока набрать 9 или другое близкое к нему числу. Здесь присутствуют три вида ставок: на игрока, на крупье, на ничью. Карты от двойки до девятки исчисляются по номиналу, десятка и карты-картинки – 0 баллов, а туз – 1.

Топ-5 провайдеров live-игр

Microgaming

Еще одна легендарная компания больше 20 лет предлагает любителям азарта крутые игры, где каждый найдет что-то для себя. Успех провайдера Microgaming в постоянном привлечение молодых специалистов для улучшения сервиса. Благодаря этому лайв-игры отличаются технологичностью, качественной картинкой, наличием самой крупной сети прогрессивных джекпотов.

Authentic Gaming

Молодой кроссплатформенный разработчик игр для казино с живыми дилерами. Провайдер предлагает уникальную графика с HD разрешением. Именно она помогает игроку максимально погрузиться в процесс, будто он сам за игральным столом.

NetEnt

Шведский провайдер НетЕнт считается лидером в сфере гемблинга. Они предлагают широкий ассортимент игровых автоматов на любой вкус и не только. Пользователи могут запускать слоты на смартфоне или ПК, скачать онлайн покер или рулетку, к примеру, но я самое интересное – запустить live-игру с живым дилеров. Игры NetEnt транслируются из нескольких европейских студий, профессионалы за столами всегда приветливые и внимательные. Качественная игра превыше всего.

Extreme Live Gaming

Еще одна молодая британская компания набирает обороты. В лайв играх с живыми дилерами они объединили аутентичность с технологичным дизайном. Несколько лет назад они объединились с еще одним крупным провайдером Pragmatic Play, для расширения игрового ассортимента.

Playtech

Эстонский разработчик за 20 лет собрал ассортимент из 500 азартных развлечений. Среди них Live казино с живыми дилерами разного формата, которые нравятся пользователям возможностью делать минимальные ставки и получать крупные выигрыши.

Безопасность live-казино

Живое казино Покерматч гарантирует геймерам безопасную и надежную игру. На платформе собраны игры с лайв дилерами от ведущих провайдеров азартных игр, которые ежегодно обновляют свои лицензии и разрешения на предоставление гемблинговых услуг. Компании сами заботятся о репутации, поэтому проходят все проверки. Благодаря этому пользователи могут не переживать за свои вложенные деньги и полученные выигрыши. К тому же, лайв-покер, рулетка, баккара и другие транслируются из специальных студий с высоким качеством изображения и звуком, что моментально погружает в атмосферу реального казино. Это качественные развлечения, безопасные для пользователей и прибыльные для самых смелых игроков. Переходите в каталог лайв-развлечений, ищите свою любимую игру и делайте ставки!