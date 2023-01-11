Рабочие стратегии ставок на спорт, приносящие стабильный доход профессионалам

Многие рассматривают ставки на спорт, как разновидность заработка. Однако не до конца осознают уровень риска. Чтобы прогнозы на исходы спортивных событий действительно приносили стабильную прибыли, нужно разработать собственную тактику, принимая во внимание уже существующие стратегии заключения пари.

Они бывают разными – для каждого вида спорта придуманы свои стратегии, приносящие доходы беторам в долгосрочной перспективе. Основой всех их является холодной расчет. Это психологическое состояние, при котором игрок убирает в сторону личное отношение к участникам спортивного события и отталкивается от фактических цифр.

Проверенные профессионалами стратегии

Среди них есть и универсальные – применимые к большинству популярных видов спорта. Например, вилка. Она предполагает заключение пари на два противоположных исхода одного и того же события.

До начала условного футбольного матча Аргентина-Бразилия одна букмекерская контора дает на победу первой команды коэффициент 2.1, а вторая на победу Бразилии – 2.2. Бетор делает на сайте БК GG Bet ставку на успех Аргентины и на сайте другого БК ставку на успех «Селесао». Он остается в выигрыши при любом исходе. Проигрыш по одной из ставок покрывается суммой выигрыша по другой.

Другие рабочие стратегии, минимизирующие риски проигрыша:

Догон. В случае неудачи, беттор удваивает сумму ставку, чтобы выигрыш покрыл убытки по первому пари. Если он снова сталкивается с неуспехом, то вновь удваивает предыдущую ставку. И так до тех пор, пока прогноз не окажется выигрышным. Для применения такой стратегии у игрока должно быть в запасе много денег. Лесенка. Выбирается наиболее вероятный исход спортивного события с коэффициентов не более 1.2. Ставятся деньги – в случае победы вся сумма (вместе выигрышем) ставится на следующий исход с примерно таким же коэффициентом. Игра на повышение. Ставки на заведомо слабых участников события. Букмекеры дают высокие коэффициенты (от 3-х) на победу андердога. Заключая пари по такому коэффициенту, беттор рискует потерять вложенную сумму, но при постоянных ставках вероятность выигрыша возрастет. Несколько пари на фаворитов встреч (экспресс). Букмекеры дают низкие коэффициенты на успех фаворита – в пределах 1.01-1.1. Чтобы суммарный выигрыш получился большим, беттору нужно собрать больше 3-х событий, в которых играют фавориты, и заключить пари на их успех в поединке.

Также существуют стратегии для конкретных видов спорта. Например, для футбола были придуманы следующие – один гол, поздний гол, ничья, на точный счет, на количество угловых. Для баскетбола разработаны такие стратегии – победа аутсайдера 3-й четверти, ставка на конкретную четверть, ТБ в 4-ой четверти, чет/нечет. Для хоккея – зигзаг, оба коллектива забьют, против ничьи в любом периоде, шайба в пустые. Для тенниса – на гейм, на сет, первое очко в розыгрыше, 40х40.

Ежегодно в беттинге появляются новые стратегии, которые можно проверять на практике и брать в собственный арсенал схем заработка на ставках. Также игроку важно найти букмекерскую контору, которая дает щедрые коэффициенты на исходя спортивных события разного уровня. А также предлагает широкий рынок.