Останнім часом Приватбанк постійно з’являється в заголовках новин. Спершу користуачі банку виражали подив та обурення через те, що термінали Привату перестали приймати купюри в 500 гривень.

Тепер поширилися чутки, що Приватбанк блокує картки користувачів. Мова йде про банківські рахунки вимушено переміщених осіб. Банк спростував цю заяву. Таким чином, ви можете й далі використовувати Приват24, щоб грати в онлайн казино. Та отримувати бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні з виводом 2022.

Приватбанк не блокує картки переселенців. І жодні інші теж

Скандал виник на фоні заяв, що Приват блокує рахунки переселенців з Луганської та Донецької області. Це начебто відбувається в тих випадках, коли вказані особи відмовляються надати дані про тимчасове місце перебування за межами цих областей.

У відповідь на розголос, банк випустив офіційну заяву. У якій зазначив, що прохання до клієнтів оновити інформацію стосуються виключно безпеки банківських операцій. І жодним чином не впливають на можливе блокування карток.

Приватбанк наголосив, що верифікація клієнтів є обов’язковою банківською процедурою. Проте, враховуючи ситуацію, банк співпрацює з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та громадськими організаціями. Таким чином, він намагається максимально спростити та автоматизувати актуалізацію даних про своїх користувачів.

500 гривень та блокування волонтерів: інші скандали

Як вже говорилося, блокування ВПО – не єдиний скандал, що виник навколо привату за останній час. Ось ще які теми піднімаються у зв’язку з найпопулярнішим банком країни: