Прогрессивные слоты в онлайн казино

Слоты на деньги представлены во многих украинских казино в различных вариациях. Речь идет о фруктовых игровых автоматах, классических, 3D. В этом разнообразии весомое место занимают и прогрессивные слоты. Их ключевая особенность состоит в наличие джекпота.

Его размер вариативен — он увеличивается с каждой ставкой всех пользователей. В результате итоговый размер выигрыша может доходить до нескольких сотен тысяч гривен. Больше об особенностях прогрессивных слотов https://pin-up.ua/ru/slots на конкретных примерах поговорим далее в статье.

Особенности прогрессивных слотов в Pin Up Casino

Прогрессивные слоты онлайн в своей основе предусматривают розыгрыш джекпота. Выпасть он может абсолютно в любой момент — этот аспект регулируется с помощью генератора случайных чисел. В отличие от фиксированного джекпота, размер прогрессивного увеличивается с каждой ставкой всех пользователей. Чем больше геймеров играет в слот, тем большим будет размер выигрыш.

В некоторых автоматах джекпот может быть многоуровневым. Это значит, что с каждым уровнем размер выигрыша будет все больше. Разыгрываются джекпоты по уровням по такому принципу: как только выпадает выигрыш на одном уровнем, сразу начинает начисляться на следующем.

Как правило, прогрессивные слоты в казино Пин Ап имеют высокий уровень RTP и волатильности. Преимуществом выступает и разнообразие бонусных опций — для увеличения выигрыша геймеры могут воспользоваться фриспинами, Вайлдом, Скаттером, поучаствовать в бонусном раунде и риск-игре на удвоение. Это является еще одной причиной популярности слотов данного типа, как и их тематическое разнообразие.

Популярные слоты с джекпотом в казино Пин Ап

Играть в слоты и выиграть джекпот предлагают многие топовые разработчики игровых автоматов. Чтобы не быть голословными, разберем несколько таких слотов:

«Clash of Gods». Слот от Fugaso посвящен античной мифологии, поэтому игрокам предстоит отыскать спрятанное сокровище. В автомате разыгрывается сразу 3 прогрессивных джекпота — с каждым уровнем размер выигрыша увеличивается.

«Dragon Pearls». Провайдер Booongo дает возможность каждому геймеру получить джекпот. Он состоит из 3-х уровней. С каждым уровнем размер выигрыша увеличивается — он зависит от общей ставки. Как результат, если геймерам Pin Up Casino улыбнется удача, они могут сорвать настоящий денежный куш.

«40 Hot Bar Extra». Этот простой слот на фруктовую тематику способен принести крупный выигрыш. Способствует этому высокая волатильность, а также RTP 96.63%. Максимальная выплата по джекпоту составляет 49 500 евро — сразу после выигрыша денежный приз начисляется на счет геймера в полном объеме.

«Aztec Sun». За барабанами игрового автомата скрываются сокровища древней цивилизации. Это подтверждает и оформление слота: пирамиды, маски, изображения вождей. Преимуществом выступают высокие множители символов, а также разнообразие бонусных опций — Вайлд, Скаттер, фриспины, риск-игра.

Pin Up слоты — это самый популярный вид азартных развлечений. Это подтверждает как статистика казино, так и отзывы пользователей. Поэтому при выборе прогрессивного слота, обратить внимание рекомендуется на такие параметры: тип джекпота, размер выигрыша, RTP и волатильность слота, диапазон ставок и структура автомата.

Играть в слоты можно в двух форматах — на реальные деньги и в демо. В первом случае, для начала игры необходимо зарегистрироваться, а во втором игра ведется на виртуальные ставки. Оба формата игры поддерживаются в казино Пин Ап и доступны всем геймерам.