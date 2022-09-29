Прогрессивные слоты в онлайн казино

Слоты на деньги представлены во многих украинских казино в различных вариациях. Речь идет о фруктовых игровых автоматах, классических, 3D. В этом разнообразии весомое место занимают и прогрессивные слоты. Их ключевая особенность состоит в наличие джекпота.
Его размер вариативен — он увеличивается с каждой ставкой всех пользователей. В результате итоговый размер выигрыша может доходить до нескольких сотен тысяч гривен. Больше об особенностях прогрессивных слотов https://pin-up.ua/ru/slots на конкретных примерах поговорим далее в статье.
Особенности прогрессивных слотов в Pin Up Casino
Прогрессивные слоты онлайн в своей основе предусматривают розыгрыш джекпота. Выпасть он может абсолютно в любой момент — этот аспект регулируется с помощью генератора случайных чисел. В отличие от фиксированного джекпота, размер прогрессивного увеличивается с каждой ставкой всех пользователей. Чем больше геймеров играет в слот, тем большим будет размер выигрыш.
В некоторых автоматах джекпот может быть многоуровневым. Это значит, что с каждым уровнем размер выигрыша будет все больше. Разыгрываются джекпоты по уровням по такому принципу: как только выпадает выигрыш на одном уровнем, сразу начинает начисляться на следующем.
Как правило, прогрессивные слоты в казино Пин Ап имеют высокий уровень RTP и волатильности. Преимуществом выступает и разнообразие бонусных опций — для увеличения выигрыша геймеры могут воспользоваться фриспинами, Вайлдом, Скаттером, поучаствовать в бонусном раунде и риск-игре на удвоение. Это является еще одной причиной популярности слотов данного типа, как и их тематическое разнообразие.
Популярные слоты с джекпотом в казино Пин Ап
Играть в слоты и выиграть джекпот предлагают многие топовые разработчики игровых автоматов. Чтобы не быть голословными, разберем несколько таких слотов:
- «Clash of Gods». Слот от Fugaso посвящен античной мифологии, поэтому игрокам предстоит отыскать спрятанное сокровище. В автомате разыгрывается сразу 3 прогрессивных джекпота — с каждым уровнем размер выигрыша увеличивается.
- «Dragon Pearls». Провайдер Booongo дает возможность каждому геймеру получить джекпот. Он состоит из 3-х уровней. С каждым уровнем размер выигрыша увеличивается — он зависит от общей ставки. Как результат, если геймерам Pin Up Casino улыбнется удача, они могут сорвать настоящий денежный куш.
- «40 Hot Bar Extra». Этот простой слот на фруктовую тематику способен принести крупный выигрыш. Способствует этому высокая волатильность, а также RTP 96.63%. Максимальная выплата по джекпоту составляет 49 500 евро — сразу после выигрыша денежный приз начисляется на счет геймера в полном объеме.
- «Aztec Sun». За барабанами игрового автомата скрываются сокровища древней цивилизации. Это подтверждает и оформление слота: пирамиды, маски, изображения вождей. Преимуществом выступают высокие множители символов, а также разнообразие бонусных опций — Вайлд, Скаттер, фриспины, риск-игра.
Pin Up слоты — это самый популярный вид азартных развлечений. Это подтверждает как статистика казино, так и отзывы пользователей. Поэтому при выборе прогрессивного слота, обратить внимание рекомендуется на такие параметры: тип джекпота, размер выигрыша, RTP и волатильность слота, диапазон ставок и структура автомата.
Играть в слоты можно в двух форматах — на реальные деньги и в демо. В первом случае, для начала игры необходимо зарегистрироваться, а во втором игра ведется на виртуальные ставки. Оба формата игры поддерживаются в казино Пин Ап и доступны всем геймерам.