Прем’єр-ліга Англії: підсумки першої частини сезону

На відміну від інших топових європейських чемпіонатів, для англійських клубів нинішній рік ще не завершено. Команди повернуться до гри 26 грудня, причому більшості з них доведеться до 1 січня зіграти двічі. Хоч би як там було, Прем’єр-ліга Англії зараз знаходиться на відпочинку, і можна поговорити про підсумки першої частини сезону.

Головною несподіванкою, безумовно, став напрочуд вдалий старт лондонського «Арсеналу». «Канонірів» вже давно не розглядають у статусі фаворитів АПЛ. Команда постійно бореться за єврокубки, але не за чемпіонське звання. У цьому ж році лондонці вирішили згадати золоті часи Арсена Венгера, і розпочали турнір надзвичайно потужно. У перших 14 матчах, що відбулися до паузи, вони виграли 12 разів при єдиній поразці. Для українських вболівальників особливо приємно, що цей прогрес зійшовся з переходом до команди Олександра Зінченка.

Як показували опитування на спортивному сайті Спорт ЮА, головними фаворитами цього сезону вважалися «Манчестер Сіті» і «Ліверпуль». Підопічні Гвардіоли в принципі виправдовують сподівання. На перерву «містяни» пішли другими, відстаючи від «Арсеналу» на 5 очок. Більшість експертів вважають, що на довгій дистанції МС зуміє відіграти цей гандикап.

А ось щодо «Ліверпуля» – прогнозисти дещо помилилися. Команда дуже погано стартувала і зараз займає 6-е місце, програючи лідеру цілих 15 очок. Виграти Прем’єр-лігу Англії при такому відставанні дуже важко, хоча у цьому турнірі не буває нічого неможливого. «Ліверпуль» вміє видавати потужні переможні серії, тому мерсисайдці точно продовжують залишатися претендентами на титул.

Турнірна таблиця АПЛ 2022/2023: сюрпризи та закономірності

Поки не виправдовує сподівання у цьому сезоні й «Челсі». Лондонці йдуть лише восьмими, що вже вартувало роботи німецькому тренеру Томасу Тухелю. Фахівця, який привів клуб до перемоги у ЛЧ, звільнили після декількох невдач на старт. Як показав подальший розвиток подій, заміна на тренерському містку не дала особливого покращення.

А ось для вболівальників «Ньюкасла» турнірна таблиця АПЛ 2022/2023 поки що виглядає дуже приємно. Команда, що весною боролася за виживання, наразі займає третє місце, випереджаючи «Тоттенхем» та «Манчестер Юнайтед». Щодо виступів інших колективів, то досить незвично бачити у зоні вильоту «Евертон» Віталія Миколенка та колишній клуб Андрія Ярмоленка «Вест Хем».

У змаганні бомбардирів впевнено лідирує норвежець Холанд з 18 забитими м’ячами. Далі йдуть:

Кейн — 12,

Тоуні — 10,

Родріго та Мітровіч — 9,

Альмірон — 8.

Цікаво, що до десятки найрезультативніших нападників поки що не входить жоден з представників лідера турнірної таблиці АПЛ 2022/2023, «Арсеналу». Втім, попереду ще багато матчів.

Автор sport.ua: Сергій Циба – https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006