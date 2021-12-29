Правила поведения в гололед

Гололедица — вполне привычная ситуация на дорогах в Украине. Несмотря на то, что люди уже должны были привыкнуть к гололеду, уровень травматизма растет с каждым годом.

Как избежать травм и падений расскажем ниже.

Правильная обувь — залог безопасности

Дизайнерские сапоги на шпильке и модные ботинки на гладкой подошве лучше убрать в шкаф. В период гололедицы женские и мужские зимние ботинки должны быть удобными и не скользкими. Среди основных требований к обуви:

хорошая фиксация на ноге — даже если вы подскользнетесь, то голеностоп останется целым;

тракторная подошва из плотной, эластичной резины — улучшает сцепление с поверхностью;

ощутимый вес — конечно очень тяжелые ботинки покупать не стоит, но и легкая, невесомая обувь может сыграть вам не на руку.

Если у вас нет в арсенале такого варианта, постарайтесь купить к следующему сезону, а пока пользуйтесь другими советами.

Топ советов для голодеда

Чтобы не упасть, воспользуйтесь следующими лайфхаками:

используйте специальные ледоступы, которые одеваются на обувь и обеспечивают максимальное сцепление за счет шипов;

используйте лейкопластырь на тканевой основе — просто наклеив его на обувь вы уменьшите риски падения в несколько раз;

не кладите руки в карманы — так вы теряете равновесие и не успеете сгруппироваться в случае падения;

не делайте широких шагов, и уж тем более не бегите;

старайтесь наступать полной подошвой и минимально отрывать ноги при ходьбе;

если падаете — присядьте, так вы уменьшите высоту падения и снизите риск серьезной травмы.

Будьте внимательны при передвижении. Если вы видите очень скользкий участок дороги, лучше обойдите его. И обязательно выбирайте удобную одежду. Она не должна сковывать движений и мешать возможности сохранить баланс.

Соблюдайте все советы, а лучше в сильную гололедицу оставайтесь дома. Так вы 100% убережете себя от травм и расходов на возможное лечение и операцию.