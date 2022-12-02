Послуга «Готівка на касі» від Mastercard

Попри те, що популярність безконтактних розрахунків в Україні в останні роки тільки збільшується, готівка все ще залишається необхідною.

У більшості випадків можна скористатися POS-терміналами, де не потрібна готівка, але бувають ситуації, коли вам може знадобитися готівка.

Саме тому компанія Mastercard запустила послугу «Готівка на касі», яка дозволяє зняти гроші без картки за допомогою NFC. Усе, що вам потрібно – це повідомити касира про те, що ви хочете скористатися послугою під час оплати ваших покупко на касі.

Чому варто скористатися послугою «Готівка на касі»

Інколи потрібні паперові гроші, наприклад на кассі не працює термінал і не вийде розрахуватися телефоном, де є NFC-чип і підключений сервіс Google Pay чи Apple Pay., поруч немає банкомату чи інші випадки. Саме тому ви зможете скористатися послугою «Готівка на касі». Це швидко и просто.

Однак, якщо ви хочете зайти в кілька магазинів, не всюди можуть виявитися POS-термінали для безконтактної оплати. Послуга «Готівка на касі» дозволяє вирішити цю проблему досить просто. Адже ви зможете зняти готівку зі свого банківського рахунку під час покупок, а це:

Зручно ‒ оскільки не потрібно шукати працюючий банкомат.

Безпечно ‒ підтвердження операції все ще захищено через звичайний PIN-код або технологію Face ID чи Touch ID.

Швидко ‒ вам не потрібно натискати зайвих кнопок у банкоматі, щоб отримати потрібну суму, достатньо озвучити її касиру.

Як користуватися послугою «Готівка на касі»

Отже, щоб отримати готівку за допомогою цієї послуги, потрібно зробити такі дії:

Зайти в супермаркет або магазин, де така послуга передбачена. Вибрати потрібні товари та підійти з ними на касу. Повідомити касиру про бажання скористатися послугою. Вказати суму послуги до 6000 грн залежно від партнерських умов магазину. Піднести пристрій із NFC чипом до терміналу на близьку відстань для того, щоб між ними встановився зв’язок. Підтвердити операцію за допомогою PIN-коду, Face ID чи Touch ID. Отримати окремо чек за покупку та чек за зняття готівки.

Де можна скористатися послугою «Готівка на касі»

Скористатися послугою ви можете в:

Мережах супермаркетів Сільпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Roshen та багато інших. Додатково дізнавайтеся про доступність послуги на касі. Мережах аптек ‒ АНЦ, 9-1-1, Подорожник та ін. Мережах АЗС ‒ OKKO, WOG, Ukrnafta та ін. У магазинах спеціалізованих торговельних мереж ‒ Епіцентр, EVA та ін.

«Готівка на касі» ‒ це зручний та швидкий спосіб полегшити отримання готівки.