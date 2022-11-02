Популярные страховые услуги

Содержание

Какими страховыми услугами чаще всего пользуются Страховой полис ОСАГО Туристическое страхование Страхование здоровья

Какими страховыми услугами чаще всего пользуются

Каждый год растет количество денег, которые страховые компании получают от своих клиентов. На это влияют разные факторы. Это и рост доверия людей к страховой сфере, и активное развитие онлайн-страхования, возникновение бесплатных агрегаторов, например, Ukaskohttps://ukasko.ua, и расширяются виды страховых услуг. Также повышается уровень жизни людей. Все больше людей могут купить машины, жилье, дорогую технику. В целом растет финансовая грамотность. Люди понимают, что услуги страховой компании – это важный и полезный продукт, а не какое-то мошенничество, как еще несколько лет назад думало большинство жителей постсоветского пространства.

Виды страховых услуг есть разные. Они относятся к разным сферам нашей жизни. Есть обязательное и добровольное страхование. И среди каждой отрасли есть наиболее распространенные и популярные виды страховок.

Сейчас все больший уклон идет на электронные страховые услуги. Это удобно, это быстро, полис можно оформить с телефона за несколько секунд, без необходимости ехать к агенту или в страховую компанию. И так дешевле. Онлайн можно сравнить разные страховые компании, их предложения с ценами и опциями, и выбрать наиболее выгодную, не переплачивая страховому агенту или посреднику. В этом и плюс бесплатных страховых агрегаторов.

Страховой полис ОСАГО

Буквально 2-3 года назад появился электронный полис ОСАГО. Обязательную для всех владельцев транспорта страховку теперь можно оформить онлайн, выбрав выгодный вариант на https://ukasko.ua/insurance/osago, и к тому же сэкономив до 25% на электронном полисе ОСАГО.

То, что теперь можно оформить полис ОСАГО онлайн стало не просто большим шагом в диджитализации. Это также очень положительно повлияло на водителей. Увеличилось количество водителей, которые стали оформлять ОСАГО. Несмотря на то, что это обязательная страховка, многие ее недолюбливали, и сознательно не оформляли полис. А некоторые становились жертвами мошенников, которые продавали им поддельный полис ОСАГО, ища вариант страховки подешевле. Ну а часть просто не находила времени на визит в страховую компанию.

Поэтому электронный полис ОСАГО смог решить все эти проблемы. И дополнительно уменьшил количество штрафов. Ведь даже если страховка существует, но водитель забыл полис дома или потерял его, то он получал штраф. А так электронный полис ОСАГО всегда есть в телефоне, и его невозможно забыть или уничтожить.

Туристическое страхование

Еще один вид страхования, популярного и сам по себе, и в электронном виде – это туристическая страховка. Туристическое страхование онлайн также можно оформить на Юкаскоhttps://ukasko.ua/insurance/tourism, выбрав надежный полис со всеми необходимыми рисками и опциями для поездки.

Зачем нужна туристическая страховка?

Для визы. При оформлении визы туристическая страховка подается с остальными документами. Для безопасности туриста. Иностранным гражданам чаще всего сложно или даже невозможно попасть на прием к врачу за границей. А в большинстве стран это еще и очень дорого. Дело в том, что зачастую в стране прием больных осуществляется при наличии полиса обязательного внутреннего медицинского полиса. Также наличествует длинная плотная запись и очередь к врачу. Поэтому туристам будет крайне сложно и дорого получить нужную им помощь при наступлении страхового случая, то есть болезни или травмы, которую покрывает полис, без туристической страховки. Это еще одна причина выбирать надежную страховку и учитывать все возможные риски. Для пересечения границы. На пограничном контроле могут потребовать показать страховку. И ее отсутствие может стать причиной для отказа в посещении страны. И в условиях пандемии условиями для въезда во многие страны стало наличие страховки с покрытием коронавируса.

Страхование здоровья

Ранее страхование здоровья было распространено только за границей или среди очень богатых людей. Но все изменилось. И медленно, но верно страхование здоровья занимает место среди самых популярных видов страхования.

В связи с тем, что у людей в целом изменилось отношение к страхованию, а также возросла ответственность и осознанность в отношении своего здоровья, медицинское страхование становится более распространенным. Оформляя медицинскую страховку, нужно понимать, что это не панацея от хронических недугов или болезни, которой вы уже болеете. Также стоматологию покрывают не все страховки. И подходить к выбору полиса нужно заранее, так как они действуют спустя несколько недель после оформления, и внимательно, выбирая нужные вам опции и пункты, обращая внимание на условия выплаты и размеры возмещения для каждого случая.