Популярні бренди туристичних килимків

Туристичний коврик чи як його ще називають, каремат, є невід’ємною частиною будь-якого походу. Обовязковим елементом є каремат і для рятувальних експедицій, виконання військових операцій. Нижче пропонуємо підбірку найпопулярніших брендів туристичних килимків.

Каремати Terra Incognita — європейська якість вітчизняного виробника

Вітчизняна компанія виробляє високоякісні туристичні килимки, на котрих зручно спати навіть у екстремальних умовах. Основний акцент компанія робить на надувні та складані килимки.

Основні переваги складаних килимків:

мала вага та компактні розміри у складеному вигляді;

високі показники теплоізоляції;

стійкість до механічних пошкоджень.

Складані килимки виготовляються з пінополіетилену підвищеної щільності із закритими порами. Такий матеріал стійко переносить механічні ушкодження, добре зберігає тепло, захищає від вологи. Деякі моделі килимків з одного боку покриті алюмінієвою плівкою, котра додатково підвищує термоізоляційний ефект.

Надувні килимки виготовляються з міцного армованого нейлону, котрий витримує пошкодження, стійкий до вологи та ультрафіолету. Такі килимки також легко витримують вплив перепадів температур. Всередині килимка розташовані повітряні камери циліндричної форми, котрі забезпечують чудові теплоізоляційні властивості. Килимок відрізняється 3D конструкцією, збільшеною товщиною в районі голови, що додатково підвищує рівень комфорту. Швидко і просто накачати килимок допомагає плоский пластиковий клапан. Завдяки анатомічній формі килимок легко розмістити в наметі, навіть якщо він невеликої форми.

Каремати Sea To Summit — підвищений комфорт навіть у екстремальних умовах

Килимки цього бренду забезпечать для вас максимально комфортний сон, завдяки продуманій, ергономічній конструкції. Камери розташовані на однаковій відстані один від одної, наповнені матеріалом THERMOLITE, котрий не дозволяє рухатися повітрю під час сну. Завдяки цьому килимок стає в декілька разів теплішим. Камери товщиною 5 сантиметрів повністю ізолюють тіло від контакту з землею, коли ви лежите.

Також у килимках використано технологію Air Sprung Cells, котра розподіляє вагу рівномірно і забезпечує рівномірну деформацію кожної камери. Завдяки такому розподіленню навантаження забезпечується комфортний сон.

Легкі та прості в користуванні килимки Fjord Nansen

Самонадувні килимки Fjord Nansen відрізняються невеликою вагою, при цьому забезпечують чудову термоізоляцію та високий рівень комфорту. Щоб надути килимок, достатньо відкрити клапан, для додаткової пружності можна трохи піддути виріб. У складеному вигляді килимок займає досить небагато місця, тому з ним легко подорожувати навіть важким маршрутами.

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