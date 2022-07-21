Путешествовать по свету мечтают все. Наверное, это самый захватывающий и интересный способ провести время, получить ценный опыт и яркие впечатления, которые останутся навсегда.

Возможно, путешественникам будет полезно знать несколько фактов, которые помогут им избежать проблем и просто расширят кругозор.

Украина

В стране легально работают азартные заведения, поэтому каждый поклонник гемблинга может законно посещать ПМ казино официальный сайт или другие площадки, чтобы запускать автоматы на деньги. Но следует помнить об ответственной игре.

Сан-Франциско (США, Калифорния)

Кормить голубей в городе противозаконно. Власти логично рассудили, что скопление птиц приводит к загрязнению территории.

Рим (Италия)

Каждый день фонтан Треви «вкладывает» в бюджет до €3000. Это количество монеток, которые туристы бросают в воду «на счастье». Службы очищают фонтан ночью, раз в сутки, достают деньги и передают в благотворительные фонды.

Индонезия

Это самая вулканическая страна в мире: здесь находится более 450 вулканов, из которых 100 считаются действующими. Один из них – знаменитый Кракатау высотой 812 м и диаметром 120 м. в последний раз гигант извергался совсем недавно − в 2011 году.

Лас-Вегас (США, Невада)

В городе очень много гостиниц, количество номеров в которых превышает 150 000. Туристу, который захочет провести сутки в каждом номере, понадобятся для этого четыре столетия.

Женева (Швейцария)

Здесь расположен самый дорогостоящий люкс в мире: президентский пентхаус в отеле President Wilson. За ночь, проведенную в номере площадью 1680 м2, потребуется заплатить $80 000. Люкс состоит из 12 жилых и такого же количества ванных комнат, в нем есть терраса, залы для конференций и занятий спортом, библиотека и бильярдная. Окна выходят на Женевское водохранилище.

США

Наибольшее количество аэропортов (13 515) сосредоточено в Штатах. Это одна треть от общего числа аэропортов мира. Второе место занимает Бразилия (4093), третье – Мексика (1714). аэропортов.

Мальдивы

Здесь действуют строжайшие мусульманские законы, которые помимо прочего накладывают запрет на Библию даже для путешественников. На островах христианство официально запрещено, и всем, кто не исповедует мусульманство, не разрешается публично афишировать свою веру.

Надеемся, перечисленные факты будут интересны туристам, которые отправляются в упомянутые страны и города.