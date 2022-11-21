Покупаем смартфон: выбор гаджета по типу экрана

Современный человек ежедневно проводит по несколько часов в день, заглядывая в экран своего смартфона. Именно поэтому выбор девайса в зависимости от типа дисплея считается не менее важным критерием, чем определение емкости аккумулятора, типа процессора и объема встроенной памяти.

Чтобы купить смартфон с хорошим экраном, стоит ответственно подойти к определению критериев выбора и понять, какое именно устройство вам необходимо.

Правила выбора экрана для смартфона

Купить хороший смартфон по приятной цене с доставкой в любой регион Украины можно на сайте интернет-магазина storeinua.com, который предлагает широкий выбор гаджетов известных мировых брендов с гарантией качества. Что касается грамотного подбора экрана, обращайте внимание на такие нюансы:

диагональ;

тип матрицы;

разрешение дисплея;

тип сенсора.

Выбор диагонали — дело сугубо индивидуальное. Если вы собираетесь использовать смартфон для мобильных игр, просмотра фильмов или работы в графических приложениях, стоит выбрать экран побольше. Для серфинга по сайтам и общения в социальных сетях будет достаточно среднеразмерного или компактного смартфона. Также стоит понимать, чем больше экран устройства, тем быстрее будет садиться его аккумулятор.

Сегодня выделяют три основных типа матрицы:

TN TFT — бюджетная технология, которая используется в производстве смартфонов низкого и среднего ценовых сегментов;

IPS — идеальное сочетание цены и качества, где устранены минусы TFT в виде слабой цветопередачи и низкого угла обзора, но стоимость не на космическом уровне;

AMOLED — технология предполагает использование светодиодов, которые обеспечивают четкость картинки с отличным градиентом, при этом цена гаджетов с такой матрицей может кусаться.

За четкость изображения также отвечает разрешение экрана. Однако при определении этого параметра также учитывайте размер дисплея, так как брать телефон с Full HD при достаточно компактном экране просто нет смысла.

Выбирая сенсор, отдавайте предпочтение емкостным моделям, так как они гораздо качественнее и долговечнее резистивных.

На что еще обратить внимание при покупке смартфона?

Кроме дисплея также стоит определиться с такими моментами, как выбор операционной системы, процессора, емкости аккумулятора, наличия портов, поддержки связи, объема оперативной и встроенной памяти и многого другого. Не менее важным будет выбор бренда и внешнего вида гаджета, ведь он будет ежедневно «выходить в люди» вместе с владельцем.