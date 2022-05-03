Подборка лучших сериалов от украинских киноманов

Популярность телесериалов среди украинцев стремительно растет. Эксперты советуют выбирать для просмотра многосерийных фильмов авторитетные онлайн-кинотеатры, например, oll.tv.

Смотреть сериалы на проверенных площадках безопасно. Просмотр же на сомнительных ресурсах может быть чреват, к примеру, утечкой личной информации или перехватом данных банковской карты.

Причины популярности телесериалов

Многосерийные передачи хороши тем, что займут вас подольше, чем фильм. В некоторых бывают десятки сезонов с десятками серий в каждом. В среднем в каждом сериале более 2 сезонов. Такого количества контента при умеренном подходе к просмотру хватит на несколько месяцев.

Телесериалы предлагают зрителям окунуться в жизнь героев, в то, как они справляются со сложными или забавными ситуациями. Также просмотр сериалов может стать отличной традицией в кругу друзей или семьи.

Топ популярных телесериалов

Среди наиболее успешных стоит выделить многосерийные фильмы «Шерлок», «Игра престолов», а также «Клан Сопрано». Все они увлекательные, прекрасно держат в напряжении до последней минуты каждой серии. В некоторых проработка костюмов и грима героев поражает.

Лучшие детективные многосерийные фильмы

В данную категорию вошли следующие сериалы:

«Настоящий детектив» — 3 сезона, каждый из которых посвящен расследованию отдельного преступления, в каждом сезоне разные персонажи и действующие лица;

«Секретные материалы» — 11 сезонов, сюжет повествует о раскрытии странных преступлений, в которых, возможно, замешаны инопланетные существа и паранормальные явления;

«Прослушка» — 5 сезонов, раскрывает связь сфер современной городской жизни (журналистика, морские порты, образование и др.) с криминалом.

Отдельно стоит выделить остроумную полицейскую драму «Люцифер». Сюжет повествует о дьяволе, который решил взять отпуск и провести его в Лос-Анджелесе.

Наиболее популярный многосерийный экшн

Тут однозначным лидером считается сериал «Команда А». Сериал состоит из 5 сезонов и рассказывает о скрывающихся от властей американских спецназовцах, которых несправедливо приговорили к тюремному заключению.

Лучшие комедийные телесериалы

Данная категория включает ситкомы «Друзья» (10 сезонов) и «Офис» (9 эпизодов). Первый покорит зрителя невероятно приятной атмосферой и чувством ностальгии. Сериал «Офис» выделяется тонким юмором и запоминающимися персонажами.