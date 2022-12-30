Pin-Up: как зарегистрироваться, верифицироваться, делать ставки и выводить выигрыши

Как делать ставки в Pin-Up Bet KZ?

Букмекер появилась на легальном рынке беттинга Казахстана в 2022 году.

Данная букмекерская контора действует на основании официальной лицензии №21031283. Поэтому клиенты Pin-Up Bet KZ из Казахстана могут быть уверены в отсутствии проблем с выводом средством и справедливом разрешении конфликтных ситуаций.

Как начать играть в БК Пинап?

Чтобы делать ставки в Пинап, игрок должен перейти на официальный сайт букмекера. Далее нужно нажать на кнопку «Регистрация» и указать контактный номер телефона. После этого игрок получит СМС с кодом подтверждения регистрации. Для завершения процедуры новому клиенту также нужно подтвердить согласие с правилами БК Пин Ап и достижение совершеннолетнего возраста.

Сразу после входа в личный кабинет Пин Ап игрок сможет:

пополнить счет;

отредактировать личные данные;

включить уведомления;

использовать промокод;

узнать обо всех актуальных бонусах и т.д.

Однако после регистрации в Пин Ап игрок не получает возможность выводить выигрыши. Для этого ему необходимо пройти верификацию аккаунта. Необходимость в этом обусловлена тем, что Pin Up является легальным казахским букмекером. Поэтому данная беттинговая компания должна четко соблюдать требования действующего законодательства РК.

Верификация предусматривает загрузку паспорта, подтверждающего возраст и личность игрока. Дополнительно потребуется и загрузка фотографии пользователя с открытым паспортом в руках.

Как пополнить счет в БК Pin Up

Для внесения депозита на официальном сайте БК Pin Up следует обязательно зарегистрироваться или авторизоваться. Далее игрок должен перейти в личный кабинет и выбрать вкладку «Касса». Для внесения депозита необходимо выбрать пункт «Пополнение».

Игроки из Казахстана могут внести деньги на баланс в Pin Up с помощью:

банковских карт;

платежных терминалов;

электронных кошельков;

агрегаторов платежных систем.

Стоит обратить внимание, что вывод выигрышей возможен только на банковские карты и электронный кошелек Plus24.

Минимальная сумма пополнения на официальном сайте Пин Ап равна 600 тенге. При этом за один раз игрок может вывести от 1 000 до 500 000 тенге. Перед тем, как вывести деньги из интернет БК Pin-Up, нужно учесть, что этот букмекер действует легально. Поэтому выигрыши в БК Пинап облагаются 10% налогом. Однако зарегистрированным клиентам не нужно уплачивать данный налог. Расходы на его выплату покрывает букмекерская контора.