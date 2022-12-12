Париматч — казино №1 в Восточной Европе

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Немного информации о клубе

Parimatch — это первое легальное онлайн-казино Украины, чей бренд физически присутствует в 10 странах, а виртуально по всему миру, от Канады до Индии. Компания неоднократно признавалась лидером индустрии развлечений, а в 2022 этот статус утвердился официально престижной премией.

На платформе цифрового заведения вниманию игроков представлены:

автоматы и видеослоты;

Live-казино с живыми дилерами;

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TV Games;

лотереи и т.п.

Клиентам сервиса начисляются бонусы, предлагаются захватывающие турниры и круглосуточная поддержка по любым вопросам. На площадке придерживаются политики ответственной игры, есть опции самоисключения и возврата в реальность, ведется мониторинг гемблеров, которые потенциально склонны к лудомании для оказания им своевременной помощи.

Официальный сайт казино Париматч и его мобильная версия

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