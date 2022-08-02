Особливості грамотного колекціонування гітар

У дивовижному сучасному періоді знання імен музикантів обов’язкове. Нікого не здивувати використанням калькулятора для простих арифметичних розрахунків, але відсутність прихильності до якого-небудь жанру музики непробачна.

Кожна людина використовує колонки, або щоденно проводить багато часу у навушниках. Розмаїття стилів мелодій захоплює, пов’язані з музикою хобі стають дедалі популярнішими. Один з цікавих напрямків – колекціонування гітар. Спробуємо розібратись у правилах формування красивої колекції та її відмінностях від хаотичного набору інструментів.

Критерії підбору моделей

Термін «колекціонер» вживається стосовно власників гітар надто часто. Головний параметр, по якому можна відрізнити справжню колекцію – наявність спільної ідеї, єднального критерію інструментів. Щоб при пошуку нового експонату людина розуміла, що конкретно вона шукає, які моделі не відповідають вимогам. Тоді й купувати простіше, наприклад, у магазині « Гітарний дім » знайдуться цікаві товари для поціновувачів інструментів з різними параметрами, але обрати найкращий варіант буде легше, коли є чіткий запит.

Мотиви та приводи для старту нового хобі індивідуальні, як і особливості виставлення пріоритетів. Та серед поширених критеріїв у колекціонерів гітар можна виділити напрямки:

країна чи регіон випуску;

приналежність до певної марки;

тип або форма гітари;

приналежність до конкретного історичного періоду.

Імпульсивний збір будь-яких моделей складно назвати справжньою колекцією. Бажання купити щось нове повинно виростати на інтересах, визначенні параметрів, які дійсно цікавлять. З часом перелік бажаних характеристик може змінюватись, але повна відсутність вимог до експонатів сприяє накопиченню елементів, не придатних до систематизації. Тому важливо аналізувати пріоритети та фокусуватись на придбанні бажаного.

Догляд та переоцінка

Ставлення до наявних інструментів також має принципове значення. У експонатів є певні оптимальні умови зберігання та експлуатації, важливо їх дотримуватись та бережно відноситись до кожного предмету. Цінність моделі завжди вища, якщо вона у гарному стані та здатна виконувати свої функції.

Також детальне вивчення особливостей різних типів дозволить правильно їх використовувати, якщо моделі купуються не для виставкового формату. Наприклад, акустичні гітари чудово звучать у грі для невеликої компанії, а електроакустичні ідеально підходять для запису чи виступу на сцені. Що стосується догляду, то він включає:

чистку струн, використання засобів для захисту від бруду та корозії;

збереження корпусу, підтримання рівня вологості, якого потребує певна деревина;

зберігання інструменту у твердому або тканинному чохлі для запобігання пошкоджень.

При необхідності додаткового ремонту варто звернутись у спеціальну майстерню, спроби самостійного ремонту можуть посилити пошкодження, призвести до додаткових фінансових витрат. Підтримання колекції у достойному стані – обов’язок і привід для поваги серед «колег».

Принципово також регулярно, наприклад, щорічно, оцінювати музичний арсенал. Аналіз зміни власних музичних смаків допоможе розібратись, що досі хочеться придбати, а які моделі стали зайвими у списку запланованих, які зацікавлення з’явились нещодавно. Підтримання актуальності пріоритетів дозволить підтримувати рівень задоволення від колекціонування гітар, виходити на нові етапи, усвідомлювати власні досягнення. Переоцінка – справа індивідуальна, вона не залежить від зовнішніх чинників або чужих інтересів. Тільки внутрішнє сприйняття музичних інструментів та їх значущості грають вирішальне значення.