Особливості автоцивілки в Україні

На сьогоднішній день, поліс страхування автоцивільної відповідальності є обов’язковим документом. При його відсутності передбачений штраф, розмір якого перевищує вартість поліса. Тому щоб не стати заручником ситуації, варто страхувати автомобіль, стежити за терміном дії поліса.

Що дає поліс?

Страховка автомобіля покриває витрати на ремонт автомобіля та збитки, завдані здоров’ю пасажирів, в межах встановленої страхової суми. Особливість компенсації полягає в тому, що відшкодування отримає потерпіла сторона, винуватцеві події доведеться ремонтувати авто за власні кошти.

Якщо в пригоді винні обидва водії, страхові компанії компенсують витрати на ремонт обом водіям.

Щоб виплати були зроблені, необхідно викликати поліцію, підписати протокол та один екземпляр надати в страхову компанію.

Як визначається вартість поліса?

Сьогодні багато страхових компаній дозволяють оформити поліс автоцивільної відповідальності онлайн. Так, страхова компанія Оранта пропонує всім бажаючим оформити на офіційному сайті поліс ОСЦПВ, електронну чи паперову версію. На території всієї країни електронний поліс має таку силу, як і паперовий варіант. При онлайн оформленні, паперовий документ доставляється на зазначену адресу транспортною компанією протягом 2 – 5 днів.

Вартість документа залежить від:

місця реєстрації автомобіля;

об’єму двигуна машини;

водійського стажу;

безаварійного стажу;

розміру франшизи – сума, яка не відшкодовується при настанні страхового випадку. Відповідно, автоцивілка з нульовою франшизою буде коштувати дорожче, ніж той, в якому франшиза становить, наприклад, 2000 грн.

З огляду на перераховані вище фактори, дізнатися орієнтовну вартість поліса дозволить калькулятор автоцивілки, що знаходиться на офіційному сайті страхової компанії Оранта.

Хто має право на знижку при оформленні ОСЦПВ?

Законодавство України передбачає знижку в розмірі 50% від вартості поліса деяким категоріям громадян:

пенсіонерам;

інвалідам 2-ї групи;

постраждалим від аварії на Чорнобильській станції;

учасникам війни.

Що врахувати при виборі страхової компанії

Вирішивши застрахувати автомобіль, необхідно віддавати перевагу перевіреним постачальникам послуг. Якщо страхова компанія є учасником програми прямого врегулювання, це значно спростить та прискорить процес отримання страхової компенсації. А технічна підтримка на всій території країни включає буксирування пошкодженого авто до найближчої станції технічного обслуговування.