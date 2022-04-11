Активный отдых набирает популярности. Чтобы не забыть его со временем, мы стараемся запечатлеть как можно больше интересных моментов.

Обычного для этого, мы используем телефоны, которые не очень практичны для таких целей. Самый удобный вариант – это использовать экшн камеры. Они имеют ряд преимуществ, которые выделяют их среди другой техники.

Основные преимущества экшн камер

Так как предназначение камеры для съемки в движении, то и требования к устройству особенные. Сравнивая их с любыми другими устройствами, которые могут вести видео- или фотосъемку, можно выделить ряд преимуществ у экшн камер.

Небольшой вес и размер

Так как экшн камеры используются для съемки в движении, то они не должны мешать делать всё, что задумал человек. Именно поэтому у таких камер минимальные размеры и вес, в среднем около 80 г. Если же сравнить обычную и экшн камеру, то у первой вес будет около 500 г.

Высокий уровень защиты

Так как во время движения сложно контролировать безопасность устройства, то для экшн камер разработали специальные защитные кейсы. Они помогают уберечь устройство при ударах, вибрациях и других внешних воздействий. Также есть и специальные аквабоксы, которые позволяют снимать видео в воде на глубине до 60 м.

Высокое качество видео при любых обстоятельствах

Многие полагают, что для качественной видеосъемки нужна большая и мощная камера. Но последние версии камер GoPro снимают видео в таком качестве, что некоторые камеры «бытового» назначения имеют значительно ниже показатели.

Также обязательным элементом экшн камер является цифровая стабилизация картинки и возможность вести съемку в любое время суток.

Захват широкого угла обзора

Использование экшн камер подразумевает, что пользователь не сможет постоянно контролировать камеру. Именно поэтому камеры делают с углом обзора от 90 до 170 градусов. Это позволяет получить большой обзор картинки, а во время монтажа убрать лишние или не нужные части.

Высокая скорость записи

Обычно, автомобильные видеорегистраторы снимают 30 кадров в секунду. Многие радуются, когда видят устройство с возможностью делать 60 кадров в секунду. Но на некоторых экшн камерах есть возможность снимать видео со скоростью 240 кадров на секунду в формате Full HD. Это позволяет получить высокое качество видео даже при высокой скорости.

Разнообразные типы крепления

Их можно крепить в разных местах и на разные поверхности. Камеры устанавливаются на велосипеды, на стекло, можно крепить на шлем, на грудь или же в любых других местах.

Минусы экшн камер

Хотя здесь есть много плюсов, всё же можно выделить несколько их минусов. Если правильно выбрать устройство, то почти все минусы можно убрать.

Ограниченное время работы

Все камеры работают от батарейки. Здесь важно заранее посмотреть, насколько большой объем батареи у того устройства, которое вы собираетесь купить.

Высокая стоимость

И действительно, такие камеры стоят относительно дорого. Но учитывая их возможности и технические данные, они стоят тех денег, которые мы за них платим.

Использование зума

На экшн камерах он или вообще отсутствует, или же не такой, какой на обычных камерах. Также его не получится нормально использовать, так как на некоторых устройствах даже нет экрана. Хотя если использовать камеру для съемки во время движения, то зумом нет времени и возможности пользоваться.

Правильно подобрав устройство, мы уберем отрицательные моменты. Но важно учитывать, что такие камеры имеют специальное назначение, поэтому к ним особые требования, которые нужно учитывать.

Выбирая экшн камеру нужно подумать о том, где и как вы её будете использовать, какой чехол нужен для неё и сколько вы хотите снимать. Так вы сможете подобрать максимально подходящее устройство, которое будет удовлетворять ваши запросы.