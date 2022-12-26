Оригинальные подарки: как приятно удивить получателя

Мы привыкли дарить практичные и функциональные вещи, которые упрощают повседневную жизнь наших близких: мелкую бытовую технику, комплекты посуды или постельного белья, гаджеты и разнообразные девайсы.

Однако, когда нас приглашают на юбилей или на свадьбу, хочется выйти за рамки стереотипов и презентовать более оригинальные подарки, чем на день рождения. Как же удивить получателя и подарить ему приятные эмоции?

Секреты выбора необычных вещей

Не всегда стоит покупать шикарный подарок: главное, чтобы при взгляде на него получатель почувствовал, насколько он вам важен и дорог. Поэтому в первую очередь нужно учитывать круг интересов виновника торжества.

На сайте https://fama.ua/podarki/originalnyye-podarki вы можете подобрать набор охотничьих ножей или комплект для приготовления дичи ручной работы, украшенные фигурками зверей. Если вы нанесете на него гравировку с инициалами владельца, это будет отличный оригинальный подарок мужчине, увлекающемуся охотой.

Вещь, которая изготовлена в единственном экземпляре или входит в лимитированную серию известного бренда, порадует ценителей статусных изделий и любителей роскоши. Уникальные подарки всегда надолго запоминаются и приносят приятные эмоции.

В качестве необычного презента вы можете преподнести:

вещи с историей — винтажный проигрыватель виниловых пластинок, антикварные часы и другие предметы интерьера, редкие издания книг, картины талантливых художников или автографы известных людей;

статуэтки, несущие особый смысл для их будущих владельцев (например, связанные с профессиональной деятельностью или символизирующие богатство и достаток);

привычные вещи в необычном авторском исполнении — зонты или ложки для обуви с эксклюзивными деталями;

аксессуары для курения и употребления спиртных напитков — хьюмидоры, декантеры, винные шкафы и бары из ценных пород дерева;

настольные игры ручной работы в подарочном исполнении.

Оригинальный презент может быть абсолютно не функциональным, но при этом радовать владельца, создавая ощущение причастности к чему-то глобальному и важному. Это могут быть этнические сувениры, религиозные атрибуты или вещи с национальной символикой. Необычным подарком станет и сертифицированный кусочек метеорита как напоминание о бескрайнем космосе и непознанных мирах.

Три «не», о которых следует помнить, выбирая уникальный подарок:

Не откладывайте выбор презента на потом, ведь для изготовления вещей на заказ может понадобиться время.

Не фокусируйтесь на размере в ущерб качеству. Милая безделушка, выполненная безукоризненно, принесет гораздо больше радости, чем кустарная вещь.

Не дарите изделия, которые потребуют дополнительных вложений в уход за ними и эксплуатацию.

Выбирая подарок, проявите фантазию — тогда он запомнится надолго.