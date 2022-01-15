Opti: лучшее такси в Киеве с топовым сервисом

Собираетесь поехать в Киев по работе или просто увидеть столицу? Лучше хорошенько подумать о том, каким образом вы будете передвигаться по городу.

Разумеется, в Киеве достаточно развита сеть общественного транспорта, но если вам такой вариант не по душе, служба такси Опти https://opti.global/ru/kyiv – это именно то, что вам нужно.

Компаний, предоставляющих услуги такси, существует немалое количество, но именно Opti на все сто процентов заслуживает особого внимания, поскольку имеет ряд существенных преимуществ перед своими «коллегами по цеху».

Пять преимуществ Opti такси, которые придутся по вкусу каждому

Итак, отдав предпочтение именно этой службе такси, вы гарантированно получаете высококачественный сервис обслуживания. Этому вопросу в компании уделяют львиную долю внимания. Второй важный «плюс» компании – абсолютная лояльность к своим клиентам: достаточно только вспомнить регулярные акции и специальные предложения. Более того, за каждую поездку клиент получает 5% кэшбэка на специальный бонусный счет.

Помимо этого, Опти имеет и другие немаловажные преимущества, среди которых можно указать:

Удобный и функциональный сайт с хорошо продуманной структурой, понятным меню и лаконическим дизайном, который также отлично оптимизирован под мобильные устройства;

Присутствие в 32-х украинских городах, а также за границей – Польше и Литве;

Возможность заказать такси так по единому номеру телефона, так и непосредственно на сайте службы или с помощью фирменного приложения;

Высокопрофессиональные водители, имеющие богатейший опыт работы в данной отрасли. К тому же сотрудники такси на регулярной основе проходят специальные тренинги и курсы, которые способствуют увеличению навыков и качества предоставления услуг;

Квалифицированная и компетентная клиентская поддержка, работающая в режиме 24/7. Работники техподдержки всегда рады помочь и предоставить интересующую клиента информацию;

Исключительно современные, комфортные и надежные транспортные средства, в которых клиент чувствует себя удобно и безопасно;

Возможность стать сотрудником компании: для этого нужно предоставить паспорт и водительское удостоверение, пройти собеседование, и после обучения приступить к работе.

Как уже упоминалось, служба такси Опти имеет собственное приложение для смартфонов, работающих на Android и iOS. Его, кстати, можно скачать на устройство как на сайте такси, так и в соответствующем маркетплейсе. Оно позволяет максимально оперативно вызвать такси в один клик, легко найти машину, находящуюся неподалеку от вашего местоположения, повторять заказ за прошлыми маршрутами и много другое.

Компания Opti – ваше оптимальное и максимально доступное такси, которое всегда рядом.