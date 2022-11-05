Оформление лицензии на крипту — выбираем страну

Организация бизнеса на основе криптовалютных активов сопряжена с решением определенных юридических вопросов. От этого напрямую будет зависеть прибыльность выбранного направления деятельности.

Так, если открывается лицензия на криптовалюту в Эмиратах, это предоставляет определенные преимущества. Например, открытый доступ на международный рынок, возможность зарабатывать в удаленном формате, привлечение крупных инвесторов. В дальнейшем могут рассматриваться перспективы переезда в эту страну. При этом размер налогов будет колебаться в достаточно приемлемом диапазоне. Воплотить все это в лучшем виде возможно самостоятельно или с привлечением юристов, которые помогут все грамотно оформить в максимально сжатые сроки, будут сопровождать бизнес на основании договора в долгосрочной перспективе.

Почему стоит легализовать бизнес с криптовалютой?

Не только в ОАЭ, но и других странах предлагаются достаточно выгодные условия для ведения бизнеса. Еще один популярный вариант — это лицензия на крипто деятельность Португалия. В любом случае преимущества легализации будут заключаться в следующем:

возможность осуществлять транзакции по покупке и продаже цифровых монет, получая прибыль за счет разницы в курсе в тот или иной период времени;

возможность использования сети блокчейна в разных направлениях, то есть можно предоставлять посреднические услуги для продажи товаров и услуг;

привлечение инвесторов и вкладчиков, за счет чего будет увеличиваться капитализация бизнеса;

предоставление консультационных услуг тем, кто нуждается в помощи по работе с криптовалютами.

Наличие лицензии открывает возможность открытия визы на посещение страны и проживание в ней, причем не только на себя, но и для членов семьи. Если подключить профильных юристов для сопровождения бизнеса, есть возможность минимизировать налоговую нагрузку.

Насколько выгодна лицензия в криптовалютном бизнесе?

Принимая решение о легализации, необходимо принимать во внимание все аспекты, которые будут сопровождать всю деятельность. Расходы будут представлены в следующих категориях:

открытие лицензий — на каждый вид деятельности необходима отдельная;

аренда офиса — статья расходов, если планируется регистрировать фирму и вести деятельность по месту регистрации;

уставной капитал — есть определенные требования по этому пункту, о которых подскажет юрист;

налоги — их размер будет зависеть от экономической зоны.

Стоимость услуг юристов тоже берется в учет, особенно если требуется комплексная поддержка.