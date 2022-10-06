Обзор шин: Goodyear UltraGrip Ice 2

После наступления осенних месяцев каждый водитель начинает задумываться о зимней резине. От выбора подходящей модели зависит дальнейшее поведение автомобиля на дороге и безопасность пассажиров.

Зимние покрышки, как и летние, стоит искать под свою марку машины и размеры колес. Перед покупкой следует изучить такие параметры, как: индекс нагрузки и скорости, давление в протекторе и наличие камеры. Рассматривая варианты, можно отметить шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Их можно заказать с доставкой по Харькову, Киеву и другим городам Украины в автомагазине «Шины и Диски».

О резине Goodyear UltraGrip Ice 2

Данные покрышки относятся к нешипованным моделям, предназначенным для движения по любым поверхностям. За счет состава из специальной резиновой смеси и используемой при разработке технологии ActiveGrip, машине обеспечивается хорошая управляемость даже в условиях суровой зимы. Данная модель заменила собой предшественницу Goodyear UG Ice+, улучшив при этом такие показатели автомобиля, как: управляемость, тормозные способности и уровень сцепления.

При разработке таких покрышек производители сделали ее эластичной, что позволяет водителям ездить на машине при температуре в -25 градусов, не теряя своих ходовых качеств. Конструкция такой резины отличается отсутствием камеры за счет чего поддерживается нормальный уровень давления даже в случае прокола автошины. Подобные модели можно устанавливать на многие виды транспортных средств: от бюджетных легковушек до внедорожников и более вместительных микроавтобусов.

Достоинства и недостатки покрышек

Создание модельного ряда UltraGrip Ice 2 заняло у производителей три года, при этом были задействованы опытные химики, конструкторы и другие специалисты. Благодаря слаженной работе сотрудников компании в продажу поступают автошины, имеющие следующие достоинства:

многоуровневый контроль качества перед выпуском продукции бренда Goodyear;

возможность ездить на машине при температурных перепадах за счет крио-адаптивной резиновой смеси протектора;

низкий уровень шумности при движении автомобиля;

отличное противостояние эффектам аквапланирования и слэшпленингу;

большой ассортимент моделей, представленный 29 типоразмерами;

максимальный индекс скорости;

равномерный износ протектора с сохранением значимых характеристик покрышек в течение всего срока эксплуатации;

отличная устойчивость автомобиля как на обледенелых дорогах, так и по глубокому снегу.

Среди недостатков пользователи отмечают чувствительность к давлению, недостаточную стойкость к повреждениям и скольжение по снегу.

Протектор автошины

Комплект резины обладает симметричным направленным рисунком протектора. Для его производства используется разный состав. Верхний слой отличается мягкостью и эластичностью, за счет чего автомобиль отлично справляется с обледенелыми и заснеженными участками дорог. Более твердый компаунд применяется для базовой основы протектора, которая позволяет сохранять стабильные характеристики резины в случае более высоких температурных значений.

Каждый из слоев обладает индивидуальным дизайном ламелей. Подобное внедрение позволяет обеспечивать продольную жесткость по глубине протектора и надежное сцепление. Благодаря этому поддерживаются характеристики шины на протяжении всего срока эксплуатации. За счет V-образной конфигурации протектора такая резина отлично справляется с отталкиванием поступающей влаги и снежных масс из-под колес автомобиля.

Какие еще преимущества у резины

Перед покупкой новых комплектующих на зиму немаловажно учитывать стойкость к повреждениям и распределение нагрузки на колеса. Помимо вышеописанных преимуществ автошины Goodyear UltraGrip Ice 2 обеспечивают короткий тормозной путь за счет наличия прямых ламелей и активных блоков в конструкции. Подготовить свой автомобиль к зиме можно, заказав качественную резину в автомагазине «Шины и Диски» с доставкой по Киеву, Харькову, Львову и другим регионам Украины. Кроме того, на сайте представлены летние покрышки и другие автомобильные аксессуары.