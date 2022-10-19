Обмін Біткоїн на «Приват24»

Не так просто знайти надійний обмінник для виведення віртуальних засобів. ВТС – затребувана монета, курс якої постійно змінюється. На цьому можна добре заробити, якщо вчасно здійснити її обмін на гривні.

Для виконання виведення коштів найкращим варіантом буде Letspay, що дозволяє здійснювати обмін bitcoin на «Приват24». Весь процес складання заявки займає буквально кілька хвилин і вимагає мінімальної інформації про користувача.

На платформі розроблено автоматичний обмін, що дозволяє оперативно виконувати заявки та зробити проведення процедури безпечним. За обмін Біткоїна на сторінці https://letspay.me/ua/change/btc/privat_uah передбачена мінімальна комісія. Якщо розглядати процес обміну поетапно, він виглядатиме так:

Клієнт складає заявку в режимі онлайн, і вказує в ній свої дані, суму для виведення та коментар, за потреби;

Система автоматично прораховує суму, яку буде зараховано після конвертації, та встановлює курс;

Проводиться оплата заявки за відповідними комісіями;

Протягом встановленого часу кошти надходять на вказану банківську картку чи віртуальний гаманець;

Час обробки заявки становить від 30 хвилин до 24 годин. Перед підтвердженням платежу обов’язково перевіряйте правильність введення даних. «Приват24» співпрацює з представленою платформою для обміну, тому збереження конфіденційності гарантується для кожного користувача. Цілодобова робота сервісу дає можливість подавати заявки в будь-який зручний час і отримувати консультації з усіх питань.

На сервісі Letspay пропонуються вигідні курси для обміну, які постійно оновлюються. Для виведення коштів ви можете вибрати картку практично будь-якого банку. Незважаючи на те, що реєстрація на платформі не є обов’язковою, рекомендується створити свій особистий кабінет, необхідний для відстеження етапу розгляду заявки та ознайомлення з усією інформацією. Перевагою обмінника є те, що він працює «прозоро», і не має прихованих комісій.

Чому нам можна довіряти?

Якщо ви бажаєте провести обмін на сторінці https://letspay.me/ru/change/btc/privat_uah, то напевно вам буде цікаво дізнатися, чому нам довіряють клієнти:

Постійна наявність великих резервів;

Відповідність усім сучасним тенденціям обміну;

Регулярне оновлення курсів обміну;

Безпека та конфіденційність;

Автоматичне виконання переказів;

Професійна служба підтримки;

Стабільність платформи;

Це лише невелика частина переваг сервісу, виходячи з яких вдалося завоювати довіру клієнтів. З Letspaу ви зможете переконатися, що обмінювати криптовалюту можна просто і без складнощів, заплативши за це мінімальну суму комісії. Отримати відповіді на всі питання, що цікавлять вас, і провести платіж ви можете в будь-який зручний для вас час.