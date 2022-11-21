Як вибрати ідеальні обідні кухонні стільці: проста і зрозуміла інструкція

Обідні кухонні стільці виконують практичну та естетичну функції: забезпечують комфортність обідньої зони та дозволяють створити гармонійний ансамбль, який робить інтер’єр затишним та стильним. Як же вибрати стільці для кухні? Відповідь на це питання складається з цілого ряду характеристик. Сьогодні ми розберемо ключові моменти, на які слід звернути увагу при підборі таких меблів.

Типи обідніх кухонних стільців

Крім звичних кухонних стільців існують альтернативні варіанти:

традиційні стільці з висотою сидіння 40-45 см від підлоги мають спинку висотою 30 см та більше;

табурети відрізняються від стільців відсутністю спинки. Такі моделі ідеально підходять для облаштування малогабаритних приміщень;

високі барні моделі (зі спинками та без) – від традиційних моделей відрізняються висотою сидіння, яке підняте від підлоги на 60-80 см;

лави – чудовий варіант для багатодітних сімей, в інтер’єрах, оформлених в скандинавському, східному і бохо стилі.

Якщо роль столу на кухні виконує барна стійка або кухонний острів, логічним вибором стануть барні стільці. Якщо ви оформляєте простір у японському стилі, з нижчим столом, – розумно буде підібрати відповідні стільці.

Матеріали

Дерево. Меблі з масиву ідеальний варіант для класичного інтер’єру, етнічного та модерн стилів. Деревина відрізняється міцністю, зносостійкістю та довговічністю. До недоліків відносять велику вартість та значну вагу.

Метал. Як правило, використовується для каркасів, а сидіння обтягується еко шкірою або текстилем. Зазвичай для виготовлення каркасів використовують алюміній, який робить вироб легким, невибагливим в обслуговуванні і недорогим.

Пластик. Основні переваги пластикових меблів полягають у легкості, простоті догляду та дешевизні. Яскраві моделі можуть створити ефектний колірний акцент у їдальні, а стільці нейтральних відтінків універсальні. Мінусом вважається недовговічність: навіть сучасний пластик не настільки міцний, як дерево чи метал.

Також виробники створюють вишукані обідні кухонні стільці з бамбуку та ротанга. Подібні моделі прикрасять інтер’єр кухні, створеної в стилях бохо, прованс, середземноморському та еко.

Розміри

Обираючи обідній кухонний стілець, обов’язково зверніть увагу на його розміри. Зазвичай стільцями «середніх розмірів» називають моделі з висотою спинки 80-90 см і висотою сидіння близько 43-45 см. Але різниця навіть кілька сантиметрів може бути дуже істотною. Тому важливо звертати увагу на інші параметри:

висота підлокітників (якщо вони є);

висота підніжки (якщо є);

ширина спинки, сидіння, ніжок;

глибина сидіння.

Індивідуальні відчуття

Один із найважливіших пунктів – ваша особиста зручність користування. Вам має бути максимально комфортно сидіти за столом на вибраних меблях. Саме тому навіть професійні дизайнери радять простий, але вкрай дієвий спосіб підбору кухонних стільчиків: протестувати їх у живу – просто посидіти на моделях, що сподобалися.

Джерело: https://nowystyl.ua/