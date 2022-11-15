Новий чемпіон України? Експерти оцінили шанси «Дніпра-1» перемогти в УПЛ

Аналітики букмекерської компанії Мостбет оцінили шанси лідерів української прем’єр-ліги на чемпіонський титул цього сезону. Експерти не виключають, що вперше з 1991 року титул завоює не «Динамо» та «Шахтар».

Чи здатний «Дніпро-1» на сенсацію?

«Дніпро-1» відмінно проявляє себе в розіграші УПЛ, що проходить, який проходить незважаючи на війну. Підопічні Олександра Кучера здобули 10 перемог і двічі зіграли внічию у 12 турах, заробивши 32 очки. Такий показник успішності дозволяє команді одноосібно очолювати турнірну таблицю з перевагою п’ять очок над найближчим конкурентом.

Укласти парі на те, що «Дніпро-1» завершить чемпіонат на першому місці, можна з коефіцієнтом 3,50 в БК Мостбет – https://fanday.net/bookmaker/mostbet. Нагадаємо, що єдиним сезоном українського чемпіонату, в якому титул вигравав не “Шахтар” чи “Динамо”, став перший чемпіонат 1992 року, який виграла сімферопольська “Таврія”.

“Шахтар” залишається головним фаворитом

Незважаючи на впевнене лідерство «Дніпра-1», аналітики БК Мостбет вважають «Шахтар» головним фаворитом чемпіонських перегонів. Донецький клуб отримав відмінні відгуки за підсумками виступів у Лізі чемпіонів, де команда Ігора Йовічевича на рівних протистояла таким європейським грандам, як мадридський “Реал”, німецький “Лейпциг” та шотландський “Селтік”.

Поставити на чемпіонський титул “Шахтаря” можна з коефіцієнтом 2,50, що становить приблизно 40% ймовірності.

«Динамо» не складе конкуренції головним фаворитам

“Динамо” проводить дуже слабкий сезон. Окрім невдач у європейських турнірах, з яких столичний колектив уже вилетів, кияни демонструють слабкі результати в українській прем’єр-лізі, перебуваючи лише на п’ятій позиції рейтингу із дуже солідним відставанням від лідера (12 балів).

За оцінками експертів, команда Мірчі Луческу вже не зможе виправити ситуацію у національному чемпіонаті. Імовірність того, що «Динамо» виграє золоті медалі, оцінюються у 10,00 (10%).