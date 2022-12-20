Надежный обогреватель для больших помещений – водяной тепловентилятор

Большое количество людей любит зимними вечерами погулять по развлекательным центрам. Либо же зайти с холодной улицы согреться в супермаркет. Мало кто задумывается, как такие большие помещения могут хорошо отапливаться. Ответ достаточно прост – водяные тепловентиляторы.

Что такое водяной тепловентилятор

Для обеспечения обогрева промышленных либо коммерческих помещений используют водяные тепловентиляторы, которые могут эффективно обогреть даже большие здания. Принцип работы данного устройства довольно простой. На теплообменник, в котором находится горячая вода, дует вентилятор. При этом поток теплого воздуха распространяется по всему периметру помещения, вытесняя холодный.

Чтобы правильно выбрать водяной тепловентилятор, необходимо учитывать ряд факторов:

площадь отапливаемого помещения (она должна быть оптимальной под мощность тепловентилятора);

минимальные температуры в здании;

вариант установки (настенный или напольный);

объем продуваемого воздуха;

степень защиты тепловентилятора от пыли и влаги;

уровень теплоизоляции помещения;

количество людей в здании и время их пребывания.

От всех вышеперечисленных факторов будет зависеть тип и мощность водяного тепловентиляторы. Правильно подобранный прибор обеспечит необходимым теплом все помещение, главное подобрать устройство, подходящее по характеристикам.

Преимущества водяных тепловентиляторов

Применение данных устройств оправданно, так как они обладают большим количеством достоинств. Основные из них:

Энергоэффективность. Водяные тепловентиляторы потребляют электроэнергию только для вращения лопастей.

Можно устанавливать в помещения с любым уровнем влажности и загрязненности.

Безопасность. Отсутствие нагревательных элементов исключает возможность получить ожоги или травмы.

Возможность регулировки направления потока теплого воздуха.

Большой срок эксплуатации.

Быстрый обогрев всей площади помещения.

Простота конструкции и легкость в обслуживании.

При условии подачи в теплообменник охлажденной воды может выполнять функцию охлаждения воздуха в жару.

Прежде всего качество водяного тепловентилятора зависит от производителя. Если выбирать товары у надежных поставщиков, должный уровень обогрева и длительный срок эксплуатации гарантирован. Водяной тепловентилятор обеспечит комфортными условиями даже большие здания.