Мужские сандали: 3 совета при выборе обуви

Когда вы оформляете заказ обуви онлайн, следуйте нескольким правилам. Покупка в интернете удобнее благодаря экономии времени — не нужно обходить десяток магазинов и примерять сотни пар обуви. Достаточно оценить выбор каталога и сделать заказ через корзину.

Например, удобные сандали мужчины могут выбрать по ссылке: https://ua.puma.com/ru/sportivnye-tovary-dlja-muzhchin/obuv/shlepansy-i-slancy.html в брендовом магазине Puma.

Изучите тренды и выберите идеальную модель

Сегодня весь модный мир стремится к созданию комфортных вещей. Мужские сланцы не становятся исключением в этом вопросе: обувь мягкая, приятная для ноги. Перед выбором в интернете подходящей модели можете изучить основные тенденции.

Среди сланцев можно выделить такие тренды:

достаточно массивная подошва в моделях с одной широкой перемычкой;

в шлепках через один палец подошва значительно тоньше — это пляжный вариант;

преобладают однотонные цвета от черного до серого;

могут комбинироваться два цвета, контрастируя на фоне друг друга.

Достаточно лаконичный выбор представлен среди последних коллекций Puma. Обувь подходит для повседневности, пляжа и обычных прогулок.

Правильно измерьте ногу

В процессе покупки моделей через интернет важно следовать размерной сетке. Она обычно указана к каждому товару в отдельности, чтобы исключить ошибку и погрешности.

Для этого измерьте длину стопы от большого пальца до пятки по прямой. Далее на сайте в карточке понравившегося вам товара выберите подходящее значение. Тем более, сланцы — это тот вид обуви, с которым невозможно ошибиться. При необходимости можете проконсультироваться с сотрудниками магазина.

Учитывайте дополнительные параметры

Среди важных характеристик, которые тоже следует учитывать в процессе выбора подходящих шлепанцев, находятся: прочность, вес, материал. Важно, чтобы обувь была хорошо зафиксирована на ноге, весила немного. Поскольку сланцы не носят с носками, важно еще и приятное тактильное ощущение для кожи.