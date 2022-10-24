Мода и стиль на Востоке: миф или реальность

В современном европейском обществе исламская одежда может вызывать очень много вопросов и споров. Порой становится непонятно, как в такой одежде может быть комфортно и удобно, для большинства она не выглядит стильно или модно. Однако это всего лишь стереотипы.

Исламская мода существует, представьте себе, и даже развивается, поэтому на рынке сегодня представлено большое количество красивой восточной одежды, которая сможет дополнить гардероб любой модницы. Кстати, чтобы носить восточную одежду вовсе не обязательно исповедовать ислам.

Мусульманская мода: правила и особенности

Мусульманские платья и наряды уже давно перестали быть чем-то скучным и однообразным. Магазины с арабскими народами пользуются все большей популярностью даже у европеек, а вдохновиться можно моделями из показов мод. Каких-то десять лет назад в это было бы трудно поверить, но сегодня многие популярные люкс и масс маркет бренды в своих коллекциях предлагают восточные наряды.

Дизайнеры не просто так взяли на вооружение хиджаб, ведь на него есть большой спрос, а мода восточных стран интересует многих. Например, один из самых популярных домов мод – Dolce & Gabbana показал миру отдельную коллекцию абай. Так одеваются женщины на Востоке, все без исключения. Кстати, большая часть коллекции не отвечает нормам Шариата, несмотря на то, что там не было обтягивающих силуэтов или короткой длины.

Тренды, стиль и модные дома – это прекрасно, однако для истинных мусульманок очень важным критерием является соблюдение условий Ислама. Любая мусульманская женщина, которая уважает свою религию и себя в первую очередь должна транслировать скромность и богобоязненность. Это должно читаться в её внешнем виде. Безупречно, никто не запрещает интересоваться модой и интегрировать её в свою жизнь, однако модные тенденции ни в коем случае не должны сбивать женщины с правильного пути.

Идеал (в стиле, моде и образе жизни) для восточной женщины – это жены Пророка Мухаммада. Также можно равняться на других женщин, которые представлены в истории Ислама как скромные, добропорядочные и те, что несут благие нравы.

Опираясь на главные правила, можно сделать вывод, что нельзя ни в коем случае менять. Восточная одежда должна быть исключительно свободного фасон, никакого приталенного края. Длина до щиколоток, не выше. Тканям тоже стоит уделить должное внимание, во-первых, они должны быть плотными и ни в коем случае не просвечивать. Во-вторых, в идеале выбирать натуральные ткани, поскольку одежда арабских женщин закрытая, она не должна парить, в ней должно быть максимально комфортно. Соблюдая эти правила можно создать идеальный базовый образ, который можно дополнять, одежда иметь вышивку золотыми нитями или драгоценными камнями.