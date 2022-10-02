Міфи про кредитну історію та позики

Останнім часом кількість людей, які звертаються за послугою отримання мікрокредитів, значно зросла. Але при цьому небагато заздалегідь розмірковують про те, як слід брати позики, щоб потім не залишитися без копійки в кишені.

Адже кредит онлайн може стати чудовим способом вирішення тимчасових фінансових труднощів лише у тому випадку, якщо підійти до нього з правильного боку. Про те, як можна цього досягти, сьогодні ми й поговоримо.

Співвідношення бажаного та можливого

Цей підхід допоможе уникнути безлічі фінансових труднощів. І це стосується як мікрокредитів, так і інших фінансових продуктів. Яким чином слідувати цій рекомендації? Фінансові експерти вважають, що необхідно орієнтуватися на таку пропорцію: до 30-35% від домашнього бюджету може йти на виплати за кредитом, решта має розподілятися на інші витрати. У тому випадку, коли цей показник вищий, то виплачувати позику буде складніше.

При взятті мікропозики слід враховувати загальні особливості цього типу послуг:

Процентна ставка по мікропозиках зазвичай вища, ніж у звичайних кредитних продуктах.

Позика надається на більш короткий термін.

Якщо позичальник раніше не брав кредит, то схвалена сума може виявитися меншою за очікувану.

Правильний вибір МФО

Мікрокредитна організація має бути надійною і мати гарну репутацію. Нині почастішали випадки шахрайства, коли нелегальні організації намагаються мімікрувати під законних. Тому слід зупинятися тільки на тих МФО, які надають надійні умови, мають бездоганну репутацію та мають позитивний зворотний зв’язок від тих осіб, які користувалися послугами надання мікропозик. У такому разі отримати кредит буде простіше, і його погашення теж не буде пов’язане із додатковими складнощами.

Ретельне вивчення договору

Багато користувачів послуг мікрокредитних організацій нехтують уважним вивченням договору. Надалі виявляється, що у ньому є пункти, які ускладнюють процес погашення боргу чи видачі позики. У деяких випадках, наприклад, недобросовісні організації можуть виписувати штрафи користувачам у тих ситуаціях, коли вони хочуть сплатити борг достроково.

Перед тим, як брати кредит без відмови, слід детально ознайомитись із договором, вивчити його особливості. Важливо також уточнити, чи входить у договір страховка за позиками. Якщо вона не потрібна, позичальник має право відмовитися від цієї послуги.

На закінчення слід зазначити, що при подачі заявки на мікропозику, слід надавати лише актуальні та правдиві дані про себе.