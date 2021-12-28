Маммография: подробное описание процедуры

Маммография – современный способ точной диагностики развития недугов в молочных железах. Благодаря данной процедуре можно выявить заболевание на стадии развития и вовремя купировать его.

Маммографию разрешено делать самостоятельно или по назначению лечащего врача. Женщинам старше 40 лет требуется ежегодно проходить ее. Цена маммографии остается на демократическом уровне уже несколько лет, поэтому ее может себе позволить почти каждый человек.

Описание видов процедуры

Маммография делится на следующие виды:

Электроимпедансная. Врач изучает полученные снимки в трехмерном режиме для более точной поставки диагноза. Пленочный. Все результаты будут записаны на специальную рентгеновскую пленку. В современном мире такой способ исследований проводится редко, так как полученные результаты считаются неточными. Также пленочный способ более вреден для здоровья человека. Цифровой. Наиболее популярный и точный вид маммографии. Результаты осмотра выводятся в цифровой вид, что позволяет рассмотреть даже незначительные изменения в структуре молочных желез.

Цифровой метод является самым популярным, точным и безопасным для здоровья. Стоит отметить, что маммография назначается не только женщинам.

Гинекомастия: краткое описание

Гинекомастия – недуг, из-за которого молочные железы у мужчин начинают увеличиваться в размерах. Человек начинает комплексовать по этому поводу и боится обращаться к врачу. Запущенная болезнь может привести к печальным последствиям. Вот основные причины гинекомастии у мужчин :

Прекращается выработка тестостерона из-за гормональной терапии или недугов. Злокачественные опухоли эндокринных органов, особенно надпочечников и яичек. Цирроз печени или острая почечная недостаточность. Гипертиреоз, из-за которого гормоны увеличиваются в количестве. Алкогольная или наркотическая зависимость.

Иногда гинекомастия возникает не из-за недугов, а по естественным причинам. Например, в младенческом, юношеском или старческом возрасте.

Какие недуги можно выявить с помощью маммографии

Фиброзно-кистозная мастопатия. Достаточно распространенный недуг, который лечится с помощью оперативного или медикаментозного вмешательства. Кисты. Новообразование, которое полностью заполнено жидкостью. В некоторых случаях может перерасти в злокачественную опухоль, поэтому необходима обязательная консультация врача. Злокачественная опухоль. Данный недуг изначально появляется в одном месте, постепенно переходя на другие органы и ткани. Чаще всего требуется оперативное вмешательство. Фиброаденома. Считается доброкачественной опухолью, но при этом необходима операция, так как она быстро разрастается.

Есть и другие болезни, которые можно определить с помощью маммографии.

Показания для проведения процедуры

В профилактических целях маммографию можно делать 1 раз в год. Пройти процедуры женщине младше 40 лет нужно при появлении следующих симптомов:

грудь изменила свою первоначальную форму;

в области сосков наблюдаются боли;

при прощупывании отчетливо наблюдаются узелки в молочных железах;

выделения из сосков неестественного цвета и с неприятным запахом.

Также маммография назначается перед операцией.

Противопоказания

Список выглядит следующим образом:

Период беременности или кормления грудью.

Повреждения на сосках.

В груди есть импланты.

Кожные покровы молочных желез имеют дефекты.

Во всех остальных случаях процедуру проводить разрешается.

Сегодня активно используется маммография, в том числе и для лечения гинекомастии у мужчин. Подробности в этой статье.