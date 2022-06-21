Малюк і кондиціонер — друзі чи вороги?

Кондиціонери стали невід’ємною частиною життя. Їх встановлюють в будинках і квартирах, офісах, магазинах, авто. З цими приладами літня спека переноситься набагато легше. Однак в сім’ях з маленькими дітьми до покупки кондиціонера підходять більш зважено, бо батьки переживають, що він може бути шкідливим для малюка.

Правила безпечного користування кондиціонером

Звичайно ж, сумніви батьків небезпідставні. Але варто розуміти, що правильно встановлений, розташований і налаштований пристрій не здатен нанести шкоди. Навпаки, малюкові буде куди комфортніше за температури 22-23 °С, ніж в спеці та задусі.

Щоб уникнути неприємних наслідків користування кондиціонером, варто дотримуватися простих і зрозумілих правил.

Струмінь охолодженого повітря не повинен потрапити на дитяче ліжечко чи інше місце, де дитина знаходиться протягом тривалого часу. Під час роботи кондиціонеру дорослий має знаходитися в кімнаті з дитиною, щоб упевнитися, що малюкові комфортно і він не замерзає. Температура повітря в дитячій кімнаті має бути не нижчою за 20 °С. Треба вчасно чистити й замінювати фільтри. Кондиціонер пересушує повітря, тому обов’язково треба контролювати вологість у приміщенні.

Насправді малюки надчутливі до характеристик навколишнього середовища, тому одночасно з кондиціонером варто придбати і зволожувач повітря. Є спеціальні моделі, розраховані саме для дитячих кімнат. Ознайомитися з повним асортиментом побутової техніки для створення комфортного клімату в домі можна на сайті магазину Алло.

Що кажуть педіатри

Більшість педіатрів не забороняють вмикати кондиціонер у присутності дітей. Більш того, фахівці радять познайомити малюка з пристроєм якомога раніше. Бо дитина, що зростає вдома в тепличних умовах, потрапивши в кондиціоноване приміщення магазину чи аптеки, може швидко реагувати на перепад температур і захворіти.

Знайомство малюка з кондиціонером можна порівняти із закалюванням — це теж сприяє зміцненню імунітету й привчає організм пристосовуватися до різних умов.

Що стосується немовлят, то для них теж дуже важлива комфортна температури в приміщенні. Це пов’язано з тим, що у дітей до 1 року ще не сформований механізм терморегуляції. І варто пам’ятати, що дитина може захворіти виключно у випадку порушення правил використання кондиціонеру.

Як знижувати температуру

Різке зниження температури в приміщенні, де є маленькі діти, недопустимо. Тому знижувати треба поступово, з проміжком в 30-40 хвилин на кожні 3-4 °С. Це допоможе організму встигнути адаптуватися до нових умов.

Кондиціонер має дарувати приємну прохолоду, водночас присутні не повинні мерзнути в приміщенні. Якщо відчуваєте холод і бажання взяти ковдру, треба відкоригувати режим роботи пристрою й підвищити температуру на кілька градусів.

Літня спека вже настала, тож саме час купувати кондиціонери у Кривому Розі. Таке рішення зробить це літо трішечки кращим.